睡到一半被猴子攻擊？李玉璽帶逛PRADA叢林主題快閃店

假日碰上連日雨天心情都被打壞了，忙了一整周實在很需要走趟大自然放鬆一下。義大利時尚品牌PRADA今年春夏系列就把自然、手工細節融入設計，也因應品牌環保政策近日特別選在101推出PRADA HYPER LEAVES期間限定店中店，以科技霓虹熱帶雨林概念布置的空間，充滿奇幻、療癒的氛圍，更藉此再度提醒大家消費時尚品的同時如何一起兼顧環保。

新生代人氣男星李玉璽、饒舌歌手「鄉民女神」吳卓源在PRADA HYPER LEAVES 101限定店中店開幕當天搶先參觀，分別也搶穿了呼應店中店主題、春夏系列尼龍材質和紮染技巧繼承的服裝與各式亮眼配件。因為這次店內除了用大量霓虹綠色裝璜之外，也把陳列架以大片的樹葉、樹枝等自然生態景色呈現，這讓住在山上的李玉璽表示很有感！

「走進店裡就有一種探險的感覺，也讓我想起最近沒事都會在家裡附近走走，吸收芬多精，但前陣子睡覺的時候有被猴子打擾，當時我以為是樓上在裝璜才那麼吵，就叫喊了幾句沒想到跳下來十幾隻猴子在我眼前一臉要攻擊的樣子，然後我還遇過螢火蟲飛進房間。」李玉璽說。而吳卓源也因為疫情的關係較長待在家靠剪片打發時間，「宅在家讓我胖了三公斤，很需要出來工作，加上我剪片剪到眼睛很累，剛好店裝都是綠色，有種真的休息到的療癒感。」兩人也都對尼龍系列的商品像是襯衫、紅色漁夫帽愛不釋手，李玉璽還對微型注射成型技術製成的新款黑底黃字三角Logo很感興趣。 李玉璽、吳卓源逛PRADA HYPER LEAVES 101期間限定店中店，示範PRADA春夏新裝。圖／PRADA提供

PRADA HYPER LEAVES期間限定店中店即日起至5月17日在台北101旗艦店登場。圖／記者吳曉涵攝影

李玉璽、吳卓源逛PRADA HYPER LEAVES 101期間限定店中店，示範PRADA春夏新裝。圖／PRADA提供、記者吳曉涵攝影

PRADA HYPER LEAVES期間限定店中店即日起至5月17日在台北101旗艦店登場。圖／記者吳曉涵攝影

李玉璽、吳卓源逛PRADA HYPER LEAVES 101期間限定店中店，示範PRADA春夏新裝。圖／PRADA提供

最近發行新單曲「I'm Coming Home」的李玉璽，換了一個髮型連帶整體宣傳造型看來也比之前多了一點滄桑的成熟感，「其實我主要想呈現不一樣的面向給大家，之前都是陽光大男孩風格，現在想要表現更沉穩、成熟那面出來。」

PRADA HYPER LEAVES期間限定店中店即日起至5月17日在台北101旗艦店登場，展售商品包括男女系列尼龍包款、配件，還有編織包、鞋款以及服飾等等，其中還有熱賣到全球各地經常缺貨的Re-Edition 2005系列手提肩背包店中店限定色、迷你款等等。在店的入口處就可以見到展示觀音蓮、龜背竹、無花果和蕨類植物等自然景觀的大型壁紙裝璜，還有主題拍照機可以玩喔！ (前)PRADA HYPER LEAVES 101店中店獨家商品：迷你Re-Edition手提包。圖／記者吳曉涵攝影

PRADA HYPER LEAVES 101店中店獨家商品：黃色三角LOGO灰色尼龍多功能掛頸包17,000元，(右)黃色尼龍手機包20,000元。圖／PRADA提供

PRADA HYPER LEAVES 101店中店獨家商品：黃色三角LOGO灰色漁夫帽，11,500

PRADA HYPER LEAVES 101店中店獨家商品：迷你Re-Edition手提包。圖／記者吳曉涵攝影

PRADA HYPER LEAVES 101店中店獨家商品：尼龍圓筒手提肩背包53,000元。圖／PRADA提供

PRADA HYPER LEAVES 101店中店獨家商品：Gaufrè尼龍手提袋25,500_1NE204-3

這次也推出新色髮箍。圖／記者吳曉涵攝影

PRADA HYPER LEAVES 101店中店獨家商品：(左)Re-Edition 2000系列手提包21,500元，(中)Gaufré尼龍手提袋，25,500元，(右)Re-Edition 2005系列手提肩背包36,000元。圖／PRADA提供