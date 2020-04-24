快訊

齋戒月防疫能喝水嗎？伊斯蘭世界面對的「病毒全球化」

高雄氣爆僅公務員有罪 劉世芳：遺憾！不符社會常理和經驗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

睡到一半被猴子攻擊？李玉璽帶逛PRADA叢林主題快閃店

聯合報 / 記者吳曉涵／即時報導
李玉璽、吳卓源逛PRADA HYPER LEAVES 101期間限定店中店，示範PRADA春夏新裝。圖／PRADA提供、記者吳曉涵攝影
李玉璽、吳卓源逛PRADA HYPER LEAVES 101期間限定店中店，示範PRADA春夏新裝。圖／PRADA提供、記者吳曉涵攝影

假日碰上連日雨天心情都被打壞了，忙了一整周實在很需要走趟大自然放鬆一下。義大利時尚品牌PRADA今年春夏系列就把自然、手工細節融入設計，也因應品牌環保政策近日特別選在101推出PRADA HYPER LEAVES期間限定店中店，以科技霓虹熱帶雨林概念布置的空間，充滿奇幻、療癒的氛圍，更藉此再度提醒大家消費時尚品的同時如何一起兼顧環保。

新生代人氣男星李玉璽、饒舌歌手「鄉民女神」吳卓源在PRADA HYPER LEAVES 101限定店中店開幕當天搶先參觀，分別也搶穿了呼應店中店主題、春夏系列尼龍材質和紮染技巧繼承的服裝與各式亮眼配件。因為這次店內除了用大量霓虹綠色裝璜之外，也把陳列架以大片的樹葉、樹枝等自然生態景色呈現，這讓住在山上的李玉璽表示很有感！

「走進店裡就有一種探險的感覺，也讓我想起最近沒事都會在家裡附近走走，吸收芬多精，但前陣子睡覺的時候有被猴子打擾，當時我以為是樓上在裝璜才那麼吵，就叫喊了幾句沒想到跳下來十幾隻猴子在我眼前一臉要攻擊的樣子，然後我還遇過螢火蟲飛進房間。」李玉璽說。而吳卓源也因為疫情的關係較長待在家靠剪片打發時間，「宅在家讓我胖了三公斤，很需要出來工作，加上我剪片剪到眼睛很累，剛好店裝都是綠色，有種真的休息到的療癒感。」兩人也都對尼龍系列的商品像是襯衫、紅色漁夫帽愛不釋手，李玉璽還對微型注射成型技術製成的新款黑底黃字三角Logo很感興趣。

李玉璽、吳卓源逛PRADA HYPER LEAVES 101期間限定店中店，示範PRADA春夏新裝。圖／PRADA提供
李玉璽、吳卓源逛PRADA HYPER LEAVES 101期間限定店中店，示範PRADA春夏新裝。圖／PRADA提供

PRADA HYPER LEAVES期間限定店中店即日起至5月17日在台北101旗艦店登場。圖／記者吳曉涵攝影
PRADA HYPER LEAVES期間限定店中店即日起至5月17日在台北101旗艦店登場。圖／記者吳曉涵攝影

李玉璽、吳卓源逛PRADA HYPER LEAVES 101期間限定店中店，示範PRADA春夏新裝。圖／PRADA提供、記者吳曉涵攝影
李玉璽、吳卓源逛PRADA HYPER LEAVES 101期間限定店中店，示範PRADA春夏新裝。圖／PRADA提供、記者吳曉涵攝影

PRADA HYPER LEAVES期間限定店中店即日起至5月17日在台北101旗艦店登場。圖／記者吳曉涵攝影
PRADA HYPER LEAVES期間限定店中店即日起至5月17日在台北101旗艦店登場。圖／記者吳曉涵攝影

李玉璽、吳卓源逛PRADA HYPER LEAVES 101期間限定店中店，示範PRADA春夏新裝。圖／PRADA提供
李玉璽、吳卓源逛PRADA HYPER LEAVES 101期間限定店中店，示範PRADA春夏新裝。圖／PRADA提供

最近發行新單曲「I'm Coming Home」的李玉璽，換了一個髮型連帶整體宣傳造型看來也比之前多了一點滄桑的成熟感，「其實我主要想呈現不一樣的面向給大家，之前都是陽光大男孩風格，現在想要表現更沉穩、成熟那面出來。」

PRADA HYPER LEAVES期間限定店中店即日起至5月17日在台北101旗艦店登場，展售商品包括男女系列尼龍包款、配件，還有編織包、鞋款以及服飾等等，其中還有熱賣到全球各地經常缺貨的Re-Edition 2005系列手提肩背包店中店限定色、迷你款等等。在店的入口處就可以見到展示觀音蓮、龜背竹、無花果和蕨類植物等自然景觀的大型壁紙裝璜，還有主題拍照機可以玩喔！

(前)PRADA HYPER LEAVES 101店中店獨家商品：迷你Re-Edition手提包。圖／記者吳曉涵攝影
(前)PRADA HYPER LEAVES 101店中店獨家商品：迷你Re-Edition手提包。圖／記者吳曉涵攝影

PRADA HYPER LEAVES 101店中店獨家商品：黃色三角LOGO灰色尼龍多功能掛頸包17,000元，(右)黃色尼龍手機包20,000元。圖／PRADA提供
PRADA HYPER LEAVES 101店中店獨家商品：黃色三角LOGO灰色尼龍多功能掛頸包17,000元，(右)黃色尼龍手機包20,000元。圖／PRADA提供

PRADA HYPER LEAVES 101店中店獨家商品：黃色三角LOGO灰色漁夫帽，11,500
PRADA HYPER LEAVES 101店中店獨家商品：黃色三角LOGO灰色漁夫帽，11,500

PRADA HYPER LEAVES 101店中店獨家商品：迷你Re-Edition手提包。圖／記者吳曉涵攝影
PRADA HYPER LEAVES 101店中店獨家商品：迷你Re-Edition手提包。圖／記者吳曉涵攝影

PRADA HYPER LEAVES 101店中店獨家商品：尼龍圓筒手提肩背包53,000元。圖／PRADA提供
PRADA HYPER LEAVES 101店中店獨家商品：尼龍圓筒手提肩背包53,000元。圖／PRADA提供

PRADA HYPER LEAVES 101店中店獨家商品：Gaufrè尼龍手提袋25,500_1NE204-3
PRADA HYPER LEAVES 101店中店獨家商品：Gaufrè尼龍手提袋25,500_1NE204-3

這次也推出新色髮箍。圖／記者吳曉涵攝影
這次也推出新色髮箍。圖／記者吳曉涵攝影

PRADA HYPER LEAVES 101店中店獨家商品：(左)Re-Edition 2000系列手提包21,500元，(中)Gaufré尼龍手提袋，25,500元，(右)Re-Edition 2005系列手提肩背包36,000元。圖／PRADA提供
PRADA HYPER LEAVES 101店中店獨家商品：(左)Re-Edition 2000系列手提包21,500元，(中)Gaufré尼龍手提袋，25,500元，(右)Re-Edition 2005系列手提肩背包36,000元。圖／PRADA提供

PRADA HYPER LEAVES 101店中店獨家商品：迷你Re-Edition手提包。圖／記者吳曉涵攝影
PRADA HYPER LEAVES 101店中店獨家商品：迷你Re-Edition手提包。圖／記者吳曉涵攝影

PRADA 猴子

延伸閱讀

陳芳語泣訴遭抵制硬起來反擊 前東家說話了

獨／陳芳語合約糾紛再+1 害慘吳卓源新歌收禁令

王大陸、李玉璽 合體挑戰「凹嗚狼人殺」

7年情首曝光 吳卓源、陳芳語揭暖心互動

相關新聞

王牌綜藝製作人 變身《想見你》夯劇製造機

談到台灣的偶像劇，很多人自然想到素有「偶像劇教母」之稱的柴智屏，不過，還有一位演藝圈號稱奇蹟推手的製作人，在過去10年，他擅長將看似冷門的主題，變成大熱門。

睡到一半被猴子攻擊？李玉璽帶逛PRADA叢林主題快閃店

假日碰上連日雨天心情都被打壞了，忙了一整周實在很需要走趟大自然放鬆一下。義大利時尚品牌PRADA今年春夏系列就把自然、手...

愛家人、也要愛自己！Folli Follie讓母親更懂寵愛自己

5月是女人美麗的時刻，許多現代的「母親」，不只忙碌工作，還要兼具家庭，很難好好休息與打理自己。希臘時尚品牌Folli F...

SWATCH不只能虛擬旅行 還要送你免費雙人夢幻旅遊！

不受新冠肺炎的影響，SWATCH在4月時推動了#SwatchTakesMePlaces虛擬全球之旅，並成立了30個ins...

王品要拚外送老大 從64元水餃到400元牛排都賣

新冠肺炎疫情海嘯無預警襲來，有的企業不幸滅頂，有的還在掙扎求生。雖然疫情還看不到盡頭，但有企業已趁此機會展開後新冠肺炎時...

誠品信義 接棒24小時書店

昨天是世界閱讀日，誠品董事長吳旻潔宣布，廿四小時營業的誠品敦南店五月卅一日熄燈，改由誠品信義店接棒於五月廿九日試營運；面對下一個廿年，信義店將擁有更寬廣的想像空間。誠品總經理李介修說，信義店緊鄰捷運站，面積是敦南店的二點五倍，可經營的業態相當多元。

誠品信義店打敗南西店當24小時書店 關鍵是四個字

今是世界閱讀日，誠品董事長吳旻潔宣布信義店將接棒誠品敦南店成為24小時書店，5月29日試營運，與31日熄燈的敦南店無縫接...

限時39天！繼光香香雞「滿200送100」

隨著母親節即將到來，繼光香香雞自即日起推出回饋優惠，單次消費滿200元，即贈送100元商品兌換券。另外同集團的「金子半之...

拯救口罩肌必濕敷！用雅詩蘭黛櫻花水、迪奧玫瑰面膜水

戴口罩是目前的全民運動，但因為長期配戴的關係，臉部肌膚開始出現小狀況，許多人都會加強保養，除了清潔，想要疏通毛孔，讓保養...

春日似錦HARRY WINSTON頂級珠寶腕表 翩翩到來

珠寶之所以令人神往，正因其超脫常理的存在，展現無以名狀的悸動與美。海瑞溫斯頓（HARRY WINSTON）以創辦人海瑞溫...

LOEWE絕美Ibiza系列出鯨魚、貝殼包 收益捐贈兒童公益

每次出手都讓人想全包的LOEWE Paula’s Ibiza系列推出2020春夏新款，創意總監Jonathan Ande...

SOGO母親節折扣力道歷年之最 不畏疫情加碼投資東區

疫情衝擊全台百貨零售業，SOGO指出，今年3、4月台北店人流大約減少30%，為提振買氣，母親節檔期優惠天數不僅拉長，且折...

熱門新聞

羅志祥9年情斷還被爆狂約砲 性治療師曝光空虛心理

敦南誠品熄燈後 「信義店」接棒24小時書店

為何好市多鮮乳能保存70天？ 網友不意外曝7字解答

備貨＋調整周期 口罩訂購日統一調整至每周一

影／誠品敦南店再見！ 吳旻潔宣布信義店接棒24小時書店

口罩3.0上路藥局有望退場？ 實地觀察「預購工作轉嫁店員」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。