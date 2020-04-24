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愛家人、也要愛自己！Folli Follie讓母親更懂寵愛自己

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
已是媽媽的Nikki，配戴Folli Follie，呈現優雅放鬆的時刻。圖／Folli Follie提供
已是媽媽的Nikki，配戴Folli Follie，呈現優雅放鬆的時刻。圖／Folli Follie提供

5月是女人美麗的時刻，許多現代的「母親」，不只忙碌工作，還要兼具家庭，很難好好休息與打理自己。希臘時尚品牌Folli Follie，特別邀請時尚部落客Nikki，來詮釋幸福時刻，除了寵愛媽咪，也要寵愛自己的動人美麗時光。

Folli Follie以一系列優雅耀眼的輕珠寶腕表，與Nikki來場時尚下午茶，如同給予自己休憩時光，讓媽媽從裡到外美起來。Folli Follie設計靈感來自翩然盛開花束的FF Bouquet系列輕珠寶，將晶亮鋯石，優雅點綴在經典設計中；Dynasty系列腕表結合玫瑰金表殼、表面復古羅馬字樣，讓媽媽們更顯貴氣，帶著青春與自信模樣。

有著巧思的Miss Heart4Heart系列，眼睛造型中有著四葉幸運草的標誌，為配戴者帶來好運，Style Swing腕表系列水晶石鑲嵌、玫瑰金鍍金錶殼，提升媽咪的氣質。

Folli Follie於母親節檔期，推出任選兩件商品，第二件享有5折，趁此時機購入輕珠寶與腕表，好好寵愛自己。

Folli Follie H4H MATI系列戒指／3,890元。圖／Folli Follie提供
Folli Follie H4H MATI系列戒指／3,890元。圖／Folli Follie提供
Folli Follie FF BOUQUET系列手鏈／3,890元。圖／Folli Follie提供
Folli Follie FF BOUQUET系列手鏈／3,890元。圖／Folli Follie提供
Folli Follie FF BOUQUET系列耳環／5,690元。圖／Folli Follie提供
Folli Follie FF BOUQUET系列耳環／5,690元。圖／Folli Follie提供
Folli Follie MISS H4H系列手鍊／5,690元。圖／Folli Follie提供
Folli Follie MISS H4H系列手鍊／5,690元。圖／Folli Follie提供
Folli Follie STYLE SWING系列腕表／10,290元。圖／Folli Follie提供
Folli Follie STYLE SWING系列腕表／10,290元。圖／Folli Follie提供
已是媽媽的Nikki，配戴Folli Follie，呈現優雅放鬆的時刻。圖／Folli Follie提供
已是媽媽的Nikki，配戴Folli Follie，呈現優雅放鬆的時刻。圖／Folli Follie提供
Folli Follie H4H MATI系列手錬／2,790元。圖／Folli Follie提供
Folli Follie H4H MATI系列手錬／2,790元。圖／Folli Follie提供
Folli Follie Mini Dynasty 系列腕表／9,890元。圖／Folli Follie提供
Folli Follie Mini Dynasty 系列腕表／9,890元。圖／Folli Follie提供
Folli Follie MISS H4H系列項鏈／8,990元。圖／Folli Follie提供
Folli Follie MISS H4H系列項鏈／8,990元。圖／Folli Follie提供
Folli Follie CLASSY REFLECTIONS系列腕表／13,990元。圖／Folli Follie提供
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腕表 珠寶

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