愛家人、也要愛自己！Folli Follie讓母親更懂寵愛自己
5月是女人美麗的時刻，許多現代的「母親」，不只忙碌工作，還要兼具家庭，很難好好休息與打理自己。希臘時尚品牌Folli Follie，特別邀請時尚部落客Nikki，來詮釋幸福時刻，除了寵愛媽咪，也要寵愛自己的動人美麗時光。
Folli Follie以一系列優雅耀眼的輕珠寶與腕表，與Nikki來場時尚下午茶，如同給予自己休憩時光，讓媽媽從裡到外美起來。Folli Follie設計靈感來自翩然盛開花束的FF Bouquet系列輕珠寶，將晶亮鋯石，優雅點綴在經典設計中；Dynasty系列腕表結合玫瑰金表殼、表面復古羅馬字樣，讓媽媽們更顯貴氣，帶著青春與自信模樣。
有著巧思的Miss Heart4Heart系列，眼睛造型中有著四葉幸運草的標誌，為配戴者帶來好運，Style Swing腕表系列水晶石鑲嵌、玫瑰金鍍金錶殼，提升媽咪的氣質。
Folli Follie於母親節檔期，推出任選兩件商品，第二件享有5折，趁此時機購入輕珠寶與腕表，好好寵愛自己。
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