聽新聞
test
0:00 / 0:00
SWATCH不只能虛擬旅行 還要送你免費雙人夢幻旅遊！
不受新冠肺炎的影響，SWATCH在4月時推動了#SwatchTakesMePlaces虛擬全球之旅，並成立了30個instagaram帳號，讓網友可以暢遊全球30個精選旅行目的地，包括台北，連外太空的火星也不會錯過。
同時，SWATCH還推出了限定的30款畫布，讓消費者能在線上隨選即做的Swatch X You訂製系列，而且透過追蹤instagram帳號的豐富內容與活力為大家重新注入正能量。不僅如此，品牌每天都提供一個小挑戰，邀請追蹤者分享內容與發揮創意，和全球的使用者一起比拚人氣，只要追蹤就有機會獲得新表款一只。而在最後的一周活動中，SWATCH再度加碼，只要先追蹤喜歡目的地的帳號，並根據挑戰主題發文，就有機會獲得雙人夢幻之旅的機會。
參加者只要提供相關特色照片、影片的個人創作，以貼文或限時動態形式，公開發佈在個人帳號。所有符合挑戰主題的內容會依照在instagram上的互動率，由瑞士總部決定各帳號前三名，獲選第一名的帳號可獲得100積分；第二名獲得50積分；第三名獲得25積分。最後，積分前五名就能獲得雙人七天豪華之旅，以及SWATCH X You訂製系列#SwatchTakesMePlaces目的地畫布腕表一只。SWATCH提供包括機票、食宿以及各目的地規劃的特色行程，不只打破國界，而是落實想像。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言