SWATCH不只能虛擬旅行 還要送你免費雙人夢幻旅遊！

不受新冠肺炎的影響，SWATCH在4月時推動了#SwatchTakesMePlaces虛擬全球之旅，並成立了30個instagaram帳號，讓網友可以暢遊全球30個精選旅行目的地，包括台北，連外太空的火星也不會錯過。

同時，SWATCH還推出了限定的30款畫布，讓消費者能在線上隨選即做的Swatch X You訂製系列，而且透過追蹤instagram帳號的豐富內容與活力為大家重新注入正能量。不僅如此，品牌每天都提供一個小挑戰，邀請追蹤者分享內容與發揮創意，和全球的使用者一起比拚人氣，只要追蹤就有機會獲得新表款一只。而在最後的一周活動中，SWATCH再度加碼，只要先追蹤喜歡目的地的帳號，並根據挑戰主題發文，就有機會獲得雙人夢幻之旅的機會。

SwatchXYou訂製系列特別推出Swatch全球虛擬之旅邁阿密限定畫布。圖／SWATCH提供

參加者只要提供相關特色照片、影片的個人創作，以貼文或限時動態形式，公開發佈在個人帳號。所有符合挑戰主題的內容會依照在instagram上的互動率，由瑞士總部決定各帳號前三名，獲選第一名的帳號可獲得100積分；第二名獲得50積分；第三名獲得25積分。最後，積分前五名就能獲得雙人七天豪華之旅，以及SWATCH X You訂製系列#SwatchTakesMePlaces目的地畫布腕表一只。SWATCH提供包括機票、食宿以及各目的地規劃的特色行程，不只打破國界，而是落實想像。

SwatchXYou訂製系列特別推出Swatch全球虛擬之旅夏威夷限定畫布。圖／SWATCH提供