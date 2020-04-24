KAKAO FRIENDS無線充電盤超Q Moshi帶線行動電源可雙充
無線充電已經快要成為新手機的基本規格，新推出的iPhone SE也不例外。配件品牌Belkin近日與超夯角色KAKAO FRIENDS合作，宣布推出KAKAO FRIENDS特別版BOOST↑UP 10W無線充電盤及充電桌架，黑、白兩色分別印上可愛的Ryan和Apeach，放在桌上不僅可以幫行動裝置充電，療癒圖案讓人連心情都跟著恢復電力。
Belkin BOOST↑UP系列均已獲得Qi認證，符合無線充電標準，可用於所有支援Qi的裝置，提供高達10W的快速無線充電，充電盤可支援蘋果AirPods Pro、第二代AirPods及Samsung Galaxy Buds無線充電；充電桌架則讓使用者可選擇以橫向或縱向方式穩穩地立起充電。若無線充電受到鑰匙或硬幣等異物干擾，還會亮起琥珀色指示燈提醒調整位置。
而外出移動時確保行動裝置隨時不斷電也是非常重要的，3C輕旅配件品牌Moshi推出全新IonGo系列帶線行動電源，擁有隱藏式收納充電線設計，不再怕忘記帶線無法充電，皮革質感外型、如名片般精巧的大小，擁有5,000 mAh電量，採用電動車等級電芯，可在800次循環充電後仍保持80%電池容量，使用壽命更長。另外，也具有智慧同充同放電路設計，能有效分配電流同時為行動電源及裝置充電。
Moshi IonGo系列共有兩款，其中「IonGo 5K Duo雙向充電帶線行動電源」內建USB-C及Lightning充電線，其中USB-C充電線不僅可搭配iPhone 11 Pro系列的高瓦數充電頭為行動電源補電，亦可同時為USB-C、iOS裝置充電，一次滿足兩種裝置；而「IonGo 5K帶線行動電源」則是內建常見的USB-A及Lightning充電線。
另外，Moshi近日也決定將全球保固服務全面升級至10年，並自即日起至5月20日止於全台9間實體直營門市推出行動電源舊換新活動，攜帶不限任何品牌及型號的舊行動電源至門市回收，即可現折200元換購IonGo系列行動電源。
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