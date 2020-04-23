誠品信義店打敗南西店當24小時書店 關鍵是四個字

今是世界閱讀日，誠品董事長吳旻潔宣布信義店將接棒誠品敦南店成為24小時書店，5月29日試營運，與31日熄燈的敦南店無縫接軌。她透露，在5月 30日這天，台北將同時擁有兩間24小時不打烊書店。

1995年遷徙到現址的誠品敦南店，1999年成為全球第一間24小時營業書店。因租約到期、所在大樓面臨都更，敦南店預定5月31日熄燈退場。誠品去年便開始積極尋覓接棒的24小時不打烊書店，進入最後決選的有信義店和南西店兩間。

談到信義店出線的關鍵，誠品總經理李介修指出，信義店緊鄰地鐵站、擁有停車場，交通便利；信義店面積是敦南店的2.5倍，可以經營的「業態」相當多元；空間大挑高高，觀眾走進去不會有壓抑感。吳旻潔則認為，關鍵在於四個字「想像空間」，面對下一個20年，信義店擁有更寬廣的想像空間。

至於也受到許多書迷擁護的台中園道店，吳旻潔透露，未來也可能在台中做24小時書店，但不是常態的，可能是快閃、活動型的。

誠品指出，「新24小時書店」誠品信義店3樓有逾17萬種書籍選物，是敦南店的1.8倍，書店面積更是敦南店的2.5倍；除了首次成立「外文專區」廣納逾2萬種外文書與國際脈動零時差，「藝術專區」擁有6千種選書並每季攜手國際大型出版社策畫精選主題。

此外，信義店還將打造全台唯一24小時唱片行、書店裡的24小時生鮮超市，以及深夜咖啡與調酒，成為一座「生活與晝夜閱讀的博物館」。