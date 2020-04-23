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誠品信義店打敗南西店當24小時書店 關鍵是四個字

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
誠品董事長吳旻潔(左一)宣布新的24小時書店。記者陳宛茜/攝影
誠品董事長吳旻潔(左一)宣布新的24小時書店。記者陳宛茜/攝影

今是世界閱讀日誠品董事長吳旻潔宣布信義店將接棒誠品敦南店成為24小時書店，5月29日試營運，與31日熄燈的敦南店無縫接軌。她透露，在5月 30日這天，台北將同時擁有兩間24小時不打烊書店。

1995年遷徙到現址的誠品敦南店，1999年成為全球第一間24小時營業書店。因租約到期、所在大樓面臨都更，敦南店預定5月31日熄燈退場。誠品去年便開始積極尋覓接棒的24小時不打烊書店，進入最後決選的有信義店和南西店兩間。

談到信義店出線的關鍵，誠品總經理李介修指出，信義店緊鄰地鐵站、擁有停車場，交通便利；信義店面積是敦南店的2.5倍，可以經營的「業態」相當多元；空間大挑高高，觀眾走進去不會有壓抑感。吳旻潔則認為，關鍵在於四個字「想像空間」，面對下一個20年，信義店擁有更寬廣的想像空間。

至於也受到許多書迷擁護的台中園道店，吳旻潔透露，未來也可能在台中做24小時書店，但不是常態的，可能是快閃、活動型的。

誠品指出，「新24小時書店」誠品信義店3樓有逾17萬種書籍選物，是敦南店的1.8倍，書店面積更是敦南店的2.5倍；除了首次成立「外文專區」廣納逾2萬種外文書與國際脈動零時差，「藝術專區」擁有6千種選書並每季攜手國際大型出版社策畫精選主題。

此外，信義店還將打造全台唯一24小時唱片行、書店裡的24小時生鮮超市，以及深夜咖啡與調酒，成為一座「生活與晝夜閱讀的博物館」。

誠品 快閃 世界閱讀日

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