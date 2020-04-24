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王品要拚外送老大 從64元水餃到400元牛排都賣

聯合報 / 記者何醒邦／台北報導
王品從水餃到牛排都外送，圖為執行長李森斌。 記者林俊良／攝影
王品從水餃到牛排都外送，圖為執行長李森斌。 記者林俊良／攝影

新冠肺炎疫情海嘯無預警襲來，有的企業不幸滅頂，有的還在掙扎求生。雖然疫情還看不到盡頭，但有企業已趁此機會展開後新冠肺炎時代布局。本報今天起不定期推出「後新冠時代企業求生術」系列，看看企業在蹲低之餘如何為未來躍起而練功的準備。

受疫情衝擊，餐飲業哀鴻遍野，連老大哥王品集團二、三月營收也減逾二成，且持續滑落中。高層主管原本還在思考何時該出手抗疫，但聽到員工「等死不如被操死」一席話，立刻全體總動員。

「老實說，王品以前沒想過要做外送。」王品集團執行長李森斌說，去年才開始籌備外送，今年初碰上疫情就加速研究，日前推出外送服務，「我們要做外送老大！」王品將店內體驗延伸到店外的服務品質，連網紅阿滴 都捧場。目前外送占營業額百分之十五，業績回神。

去年開始籌畫外送 因疫加速總動員

以下為李森斌訪談摘要：

問：疫情衝擊下，王品有哪些因應措施？

答：餐飲業受疫情衝擊哀鴻遍野，但王品董事長陳正輝強調「品牌為先、現金為王」是經營兩大關鍵，品牌強、免疫力就強，加上王品有超過廿億元的現金在口袋，「有底就比較不會慌」。

其實，我們平常就已在部署很多事，碰上疫情剛好接上來做，並好好發揮。這告訴我們，平時就得多思考、多做計畫、多做準備。

三月來客量大減，同仁閒閒沒事幹，大家都在問還要等多久？結果，我們選擇在還沒到達低谷前就先出手應變。同仁都說「與其等死，不如被操死」，現在大家都有事忙，也很有活力。

問：投入外送市場有哪些「超前部署」的概念？

答：王品以前從沒想到要做外送，今年四月中正式推出外送服務。除了去年已開始籌畫，發現外送滿適合促銷低價套餐，也可助長業績；今年初就碰上疫情，計畫趕不上變化，這兩個月就全體總動員。

後來經過連續五輪壓力測試，投入近三百人力，試菜試到員工怕，才決定細節。共端出三百五十三道菜色，其中有九十三道菜是新研發、店內吃不到的「隱藏版美食」。菜色從六十四元的剝皮辣椒水餃到四百元的五盎司牛排都有。

貼安心卡、放暖暖包 拉高外送品質

王品要做的，不只是送便當，還要讓消費者在家也能享受餐廳的體驗，在外送紙袋貼上「安心卡」，記錄製作廚師姓名、當時體溫，附上QR Code提供優惠並收集顧客意見回饋，還提供暖暖包保溫，盡量拉近外送與內用的品質差距。火鍋品牌青花驕中山北店接到第一組外送訂單後，特別在包裝內放入感謝卡，結果發現訂餐者是網紅「阿滴」，卡片還被他貼在IG上面，意外賺到曝光度。目前外送已占營業額百分之十五，效果不錯，「希望做到外送的老大、第一品牌」。

問：還有哪些計畫接著要上場？

答：我們去年成立「餐飲天使基金」，拿出五千萬元投資有餐飲夢的店家。我們走訪全國九百多個店家，最後有六十九個團隊報名，三月底還辦了一場「決戰夢想餐桌」大賽，最後選出五家。這些獲獎團隊雖不會納入王品旗下，但也算「大聯盟」，半年內就會有第一個合作模式產出。

疫情 品牌 新冠肺炎

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