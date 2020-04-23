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限時39天！繼光香香雞「滿200送100」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
繼光香香雞即日起推出滿200送100的app會員活動。圖／繼光香香雞提供
繼光香香雞即日起推出滿200送100的app會員活動。圖／繼光香香雞提供

隨著母親節即將到來，繼光香香雞自即日起推出回饋優惠，單次消費滿200元，即贈送100元商品兌換券。另外同集團的「金子半之助」也同步推出優惠方案，凡點購主餐，就可獲得第2件5折的優惠券。

繼光香香雞自2019年6月推出會員APP，可提供儲值集點、發送限時優惠券、會員生日折扣等等功能。即日起至5月31日期間，民眾只要在繼光香香雞消費時，出示APP會員條碼，且單筆消費滿200元，就可獲得總價值100元的現金折扣券（50、30、20元各1張），滿400元則贈送200元，下次消費時可不限金額折抵。另外在5月20日前，購買指定套餐，還可獲得手遊「王國紀元」的虛擬寶物，張張有獎，最高可獲得近10萬元的虛寶。

來自日本的金子半之助，店內供應多種特色丼飯，並甫於3月新推出香香雞天丼、天婦羅與壽喜燒定食、天婦羅與生魚片定食等多款全新餐點，增添選擇性。即日起至5月10日期間，金子半之助也推出優惠折扣，凡購買主餐，就贈送第2件5折優惠券，優惠券使用期限至5月31日。

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