拯救口罩肌必濕敷！用雅詩蘭黛櫻花水、迪奧玫瑰面膜水

戴口罩是目前的全民運動，但因為長期配戴的關係，臉部肌膚開始出現小狀況，許多人都會加強保養，除了清潔，想要疏通毛孔，讓保養品更能快速吸收，該怎麼做呢？專業的櫃姐就表示，「濕敷」就是疏通保養的開始。

所謂「濕敷」，不是用面膜來敷臉，櫃姐表示，可以用適合的化妝水或凝露來濕敷臉部，當作急救使用，以水為主的濕敷保養，可以加強讓肌膚吸收，也可以針對痘痘、粉刺部位，強化保養與吸收，讓肌膚的狀況快速回覆，與面膜的深度保養不同，濕敷幾天後，能讓肌膚回到正常狀態。近期就有網友熱烈討論兩瓶濕敷凝露。

迪奧精萃再生花蜜玫瑰凝露／150ml／3,900元

迪奧在去年推出精萃再生微導青春凝露，打造柔滑膚觸，今年5月全新推出「迪奧精萃再生花蜜玫瑰凝露」，暱稱為「玫瑰面膜水」，內含岡維拉玫瑰初蕾精萃、岡維拉玫瑰果油與岡維拉玫瑰精萃凝露，比起上一代更強化，無添加酒精，並可啟動肌膚水分、油脂與營養循環，能加強深層保濕，肌膚的油水平衡更好。

凝露成分可以快速吸收，可以先用化妝棉沾溼後，在清潔後擦拭全臉，之後再以化妝棉濕敷，當成面膜水來使用，強化肌膚的水感潤澤，即使戴完口罩後的肌膚問題，也能改善。

近期從PTT、小紅書都瘋傳的「消閉口」神水，就是雅詩蘭黛「微分子肌底原生露-櫻花輕盈版」，暱稱為「櫻花水」，從去年推出後，持續被網友推薦，微分子肌底原生露利用微分子化，能讓保養成分注入肌底，添加手工揀選萃取日本岩手縣「八重櫻花」櫻花酵母美顏精華，幫助肌膚緊緻毛孔、平衡臉部的油水不平衡，緊接著來到炙熱夏天，又帶著悶熱口罩，想要肌膚聽話，就試試神水原生露吧。