春日似錦HARRY WINSTON頂級珠寶腕表 翩翩到來

珠寶之所以令人神往，正因其超脫常理的存在，展現無以名狀的悸動與美。海瑞溫斯頓（HARRY WINSTON）以創辦人海瑞溫斯頓先生（Mr.Harry Winston）的超凡鑑賞力，曾經手超過1/3的世界百大名鑽，令品牌享有「鑽石之王」美譽。時值頂級珠寶問世的四月旺季，海瑞溫斯頓則在低調中，悄然為頂級收藏家獻上一系列頂級珠寶與珠寶腕表。

最高單價的「洛克菲勒溫斯頓祖母綠戒指」，單顆祖母綠寶石便高達18.03克拉，並鑲嵌以2.86克拉圓形明亮式切鑽石、16顆總重約7.84克拉水滴形切工鑽石；由於這只祖母綠戒指曾為美國巨賈洛克菲勒家族（Rockefeller family）所擁有，並在2017年為海瑞溫斯頓購入，80多年的時光與名門聲望加持，遂令這枚強勢主打金額高達4億8,000萬元，向台灣頂級買家招手。海瑞溫斯頓凝視風華The Incredibles系列紅寶石鑽石項鍊則是另一件不容錯過的攝人款式，金額高達5,700萬元。透過36顆圓形明亮式切工紅寶石與274顆圓形明亮式、馬眼型與水滴型切工鑽石的交錯鑲嵌，展現出豔冠群芳的風華絕代。