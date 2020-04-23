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春日似錦HARRY WINSTON頂級珠寶腕表 翩翩到來

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Harry Winston，洛克菲勒溫斯頓祖母綠戒指，18.03克拉祖母綠主石、92顆圓形明亮式切工及16顆水滴形切工鑽石，出自美國巨賈洛克費洛家族，4億8,000萬元。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston，洛克菲勒溫斯頓祖母綠戒指，18.03克拉祖母綠主石、92顆圓形明亮式切工及16顆水滴形切工鑽石，出自美國巨賈洛克費洛家族，4億8,000萬元。圖 / Harry Winston提供。

珠寶之所以令人神往，正因其超脫常理的存在，展現無以名狀的悸動與美。海瑞溫斯頓（HARRY WINSTON）以創辦人海瑞溫斯頓先生（Mr.Harry Winston）的超凡鑑賞力，曾經手超過1/3的世界百大名鑽，令品牌享有「鑽石之王」美譽。時值頂級珠寶問世的四月旺季，海瑞溫斯頓則在低調中，悄然為頂級收藏家獻上一系列頂級珠寶與珠寶腕表

最高單價的「洛克菲勒溫斯頓祖母綠戒指」，單顆祖母綠寶石便高達18.03克拉，並鑲嵌以2.86克拉圓形明亮式切鑽石、16顆總重約7.84克拉水滴形切工鑽石；由於這只祖母綠戒指曾為美國巨賈洛克菲勒家族（Rockefeller family）所擁有，並在2017年為海瑞溫斯頓購入，80多年的時光與名門聲望加持，遂令這枚強勢主打金額高達4億8,000萬元，向台灣頂級買家招手。海瑞溫斯頓凝視風華The Incredibles系列紅寶石鑽石項鍊則是另一件不容錯過的攝人款式，金額高達5,700萬元。透過36顆圓形明亮式切工紅寶石與274顆圓形明亮式、馬眼型與水滴型切工鑽石的交錯鑲嵌，展現出豔冠群芳的風華絕代。

而Precious Emerald高級珠寶時計，在意義上則更接近珠寶，只是恰巧附以時間的功能。迷你輕巧的祖母綠形鉑金表殼，表圈內鑲有20顆圓形明亮式切工鑽石，並在5點鐘和10點鐘位置鑲嵌以10顆馬眼形切工的鑽石。精準的石英機芯搭配藍色或綠色的珍珠母貝表面，鑽石似自時間的原點生機盎然地恣意綻放，一如春日繁花似錦，翩翩來到。

Harry Winston，藍寶石鑽石項鍊，主石為31.18克拉枕型切工藍寶石，另鑲嵌圓形明亮式、水滴形、馬眼形切工鑽石合計133顆，約9,200萬元。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston，藍寶石鑽石項鍊，主石為31.18克拉枕型切工藍寶石，另鑲嵌圓形明亮式、水滴形、馬眼形切工鑽石合計133顆，約9,200萬元。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston，Precious Emerald 高級珠寶時計，鉑金，石英機芯，綠色珍珠母貝表面，鑲嵌136顆馬眼型切工鑽石、28 顆圓形明亮式切工鑽石，992萬元。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston，Precious Emerald 高級珠寶時計，鉑金，石英機芯，綠色珍珠母貝表面，鑲嵌136顆馬眼型切工鑽石、28 顆圓形明亮式切工鑽石，992萬元。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston，雷德恩切工黃鑽鑽戒，單顆總重約10.4克拉雷德恩切工（Radiant Cut）黃鑽與2顆長錐形切工鑽石，2,880萬元。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston，雷德恩切工黃鑽鑽戒，單顆總重約10.4克拉雷德恩切工（Radiant Cut）黃鑽與2顆長錐形切工鑽石，2,880萬元。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston，凝視風華The Incredibles系列紅寶石鑽石項鍊，36顆圓形明亮式切工紅寶石與274顆鑽石，約5,700萬元。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston，凝視風華The Incredibles系列紅寶石鑽石項鍊，36顆圓形明亮式切工紅寶石與274顆鑽石，約5,700萬元。圖 / Harry Winston提供。

珠寶 品牌 腕表

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