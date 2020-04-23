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LOEWE絕美Ibiza系列出鯨魚、貝殼包 收益捐贈兒童公益

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
白色小牛皮肩背包，售價30,000元。圖／LOEWE提供
白色小牛皮肩背包，售價30,000元。圖／LOEWE提供

每次出手都讓人想全包的LOEWE Paula’s Ibiza系列推出2020春夏新款，創意總監Jonathan Anderson也因應疫情期間發表感言，「我明白這絕非推出產品的最佳時機，但這是LOEWE工匠經過一段時間準備的心血結晶，作品充滿活力與樂天精神，更反映了工藝的強韌生命力，希望色彩繽紛的活力形象可以振奮大家的心情，抱持希望、並期待在逆境中看到曙光。」此系列銷售也將捐贈部分用以支持西班牙兒童及青少年保護計畫。

伊比薩（Ibiza）島對Jonathan Anderson的童年以至青春期來說，有特別重要的意義，它代表歡愉無憂的氣氛，也是電音音樂派對的全球發源地，以享樂主義、縱情放任的狂熱，延伸出時裝的鮮艷螢光色、淡橄欖綠，以及緋紅、晨光中的橙黃及午夜藍等，囊括男女時裝、香氛及包款，重現當年影響世界的次文化精神。

本季也取材了PAULA’S 創辦人的經典印花，美人魚在紅色珊瑚嬉戲的圖案成為荷葉袖長袍、飄逸寬版長裙的點綴；金魚梭遊睡蓮間的圖樣則是寬版吊腳褲、短外套和泳裝的印花，並推出繁多的Puzzle包款、Cushion手提包和腰包、漁夫帽、遮陽帽等，動物形貌的小手袋在本季則有八爪魚、海豚及鯨魚造型。此外，PAULA’S IBIZA系列也誕生首款男女共用的中性香水，溫暖感性的龍涎香與清新椰子水的對比，展現歡愉氣息。因應當前疫情，LOEWE將捐贈10萬片外科口罩給西班牙紅十字會，提供前線醫護人員之用；此外，品牌除捐款50萬歐元之外，在5月到8月期間，專門店及loewe.com網站每售出一件Paula’s Ibiza系列產品，品牌都會捐出40歐元，用以支應關注兒童輟學、青少年權益等社福機構。

鮭魚粉迷你小牛皮肩背提包，售價56,000元。圖／LOEWE提供
鮭魚粉迷你小牛皮肩背提包，售價56,000元。圖／LOEWE提供
PAULA´S IBIZA系列首支中性香水，是溫暖感性的龍涎香與清新椰子水的對比。圖／LOEWE提供
PAULA´S IBIZA系列首支中性香水，是溫暖感性的龍涎香與清新椰子水的對比。圖／LOEWE提供
淺藍色棉質牛仔外套，售價37,000元。圖／LOEWE提供
淺藍色棉質牛仔外套，售價37,000元。圖／LOEWE提供
模特兒以霹靂舞文化表現LOEWE Paula’s Ibiza系列的享樂主義。圖／LOEWE提供
模特兒以霹靂舞文化表現LOEWE Paula’s Ibiza系列的享樂主義。圖／LOEWE提供
水棕色小號小牛皮肩背提包，售價79,000元。圖／LOEWE提供
水棕色小號小牛皮肩背提包，售價79,000元。圖／LOEWE提供
螢光橘小牛皮貝殼造型迷你包，售價21,000元。圖／LOEWE提供
螢光橘小牛皮貝殼造型迷你包，售價21,000元。圖／LOEWE提供
模特兒在屋頂騎BMX單車，表現LOEWE Paula’s Ibiza系列的享樂主義。圖／LOEWE提供
模特兒在屋頂騎BMX單車，表現LOEWE Paula’s Ibiza系列的享樂主義。圖／LOEWE提供
時裝攝影師Gray Sorrenti拍攝的LOEWE Paula’s Ibiza系列，宛如藝術畫作。圖／LOEWE提供
時裝攝影師Gray Sorrenti拍攝的LOEWE Paula’s Ibiza系列，宛如藝術畫作。圖／LOEWE提供
時裝攝影師Gray Sorrentiㄆ拍攝的LOEWE Paula’s Ibiza目錄，甚是搶眼。圖／LOEWE提供
時裝攝影師Gray Sorrentiㄆ拍攝的LOEWE Paula’s Ibiza目錄，甚是搶眼。圖／LOEWE提供
LOEWE Paula’s Ibiza系列遠赴印度首都新德里拍攝目錄，視覺鮮明且有張力。圖／LOEWE提供
LOEWE Paula’s Ibiza系列遠赴印度首都新德里拍攝目錄，視覺鮮明且有張力。圖／LOEWE提供
白橘色棉質短袖，售價19,000元。圖／LOEWE提供
白橘色棉質短袖，售價19,000元。圖／LOEWE提供
藍粉色棉質短褲，售價21,000元。圖／LOEWE提供
藍粉色棉質短褲，售價21,000元。圖／LOEWE提供
白色小牛皮大象造型手機殼，售價19,000元。圖／LOEWE提供
白色小牛皮大象造型手機殼，售價19,000元。圖／LOEWE提供
粉色棉質珠飾流蘇短袖，售價27,000元。圖／LOEWE提供
粉色棉質珠飾流蘇短袖，售價27,000元。圖／LOEWE提供
模特兒腰上掛著LOEWE Paula’s Ibiza系列的大象小包款超可愛。圖／LOEWE提供
模特兒腰上掛著LOEWE Paula’s Ibiza系列的大象小包款超可愛。圖／LOEWE提供
多色棉質美人魚襯衫，售價30,000元。圖／LOEWE提供
多色棉質美人魚襯衫，售價30,000元。圖／LOEWE提供
模特兒展現LOEWE Paula’s Ibiza系列的多彩繽紛，重現當年的享樂主義情調。圖／LOEWE提供
模特兒展現LOEWE Paula’s Ibiza系列的多彩繽紛，重現當年的享樂主義情調。圖／LOEWE提供

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