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LOEWE絕美Ibiza系列出鯨魚、貝殼包 收益捐贈兒童公益
每次出手都讓人想全包的LOEWE Paula’s Ibiza系列推出2020春夏新款，創意總監Jonathan Anderson也因應疫情期間發表感言，「我明白這絕非推出產品的最佳時機，但這是LOEWE工匠經過一段時間準備的心血結晶，作品充滿活力與樂天精神，更反映了工藝的強韌生命力，希望色彩繽紛的活力形象可以振奮大家的心情，抱持希望、並期待在逆境中看到曙光。」此系列銷售也將捐贈部分用以支持西班牙兒童及青少年保護計畫。
伊比薩（Ibiza）島對Jonathan Anderson的童年以至青春期來說，有特別重要的意義，它代表歡愉無憂的氣氛，也是電音音樂派對的全球發源地，以享樂主義、縱情放任的狂熱，延伸出時裝的鮮艷螢光色、淡橄欖綠，以及緋紅、晨光中的橙黃及午夜藍等，囊括男女時裝、香氛及包款，重現當年影響世界的次文化精神。
本季也取材了PAULA’S 創辦人的經典印花，美人魚在紅色珊瑚嬉戲的圖案成為荷葉袖長袍、飄逸寬版長裙的點綴；金魚梭遊睡蓮間的圖樣則是寬版吊腳褲、短外套和泳裝的印花，並推出繁多的Puzzle包款、Cushion手提包和腰包、漁夫帽、遮陽帽等，動物形貌的小手袋在本季則有八爪魚、海豚及鯨魚造型。此外，PAULA’S IBIZA系列也誕生首款男女共用的中性香水，溫暖感性的龍涎香與清新椰子水的對比，展現歡愉氣息。因應當前疫情，LOEWE將捐贈10萬片外科口罩給西班牙紅十字會，提供前線醫護人員之用；此外，品牌除捐款50萬歐元之外，在5月到8月期間，專門店及loewe.com網站每售出一件Paula’s Ibiza系列產品，品牌都會捐出40歐元，用以支應關注兒童輟學、青少年權益等社福機構。
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