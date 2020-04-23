LOEWE絕美Ibiza系列出鯨魚、貝殼包 收益捐贈兒童公益

每次出手都讓人想全包的LOEWE Paula’s Ibiza系列推出2020春夏新款，創意總監Jonathan Anderson也因應疫情期間發表感言，「我明白這絕非推出產品的最佳時機，但這是LOEWE工匠經過一段時間準備的心血結晶，作品充滿活力與樂天精神，更反映了工藝的強韌生命力，希望色彩繽紛的活力形象可以振奮大家的心情，抱持希望、並期待在逆境中看到曙光。」此系列銷售也將捐贈部分用以支持西班牙兒童及青少年保護計畫。

伊比薩（Ibiza）島對Jonathan Anderson的童年以至青春期來說，有特別重要的意義，它代表歡愉無憂的氣氛，也是電音音樂派對的全球發源地，以享樂主義、縱情放任的狂熱，延伸出時裝的鮮艷螢光色、淡橄欖綠，以及緋紅、晨光中的橙黃及午夜藍等，囊括男女時裝、香氛及包款，重現當年影響世界的次文化精神。