SOGO母親節折扣力道歷年之最 不畏疫情加碼投資東區
疫情衝擊全台百貨零售業，SOGO指出，今年3、4月台北店人流大約減少30%，為提振買氣，母親節檔期優惠天數不僅拉長，且折扣力道為「歷年之最」。SOGO持續投資東區，台北忠孝館和復興館接力引進大型店舖。GUCCI於5月1日在復興館開出超過百坪大店；5月28日忠孝館將一口氣開出日本「金澤まいもん壽司」台灣首店，以及在新加坡連續四年獲得米其林一星的「莆田」。下半年，忠孝館接著改裝美食街、擴大百坪空間來到400坪，並增加6個餐飲新品牌。
受疫情影響，今年百貨母親節優惠拉長戰線。SOGO台北店母親節延長回饋天數，從去年的6天拉長至今年的13天，4月28日起至5月10日SOGO台北店推出全館大家電滿萬送500，小家電滿5千送4百（忠孝再加碼100）。化妝品、香氛5千送4百（忠孝館加碼送100抵用券）。服飾、鞋、運動休閒、珠寶、童裝、內衣、鍋具、寢具5千送4百（忠孝館加碼送200）。
SOGO復興館在GUCCI加入後，全店國際精品陣容將達到開店14年來的最高峰。母親節檔期10大國際精品、珠寶品牌滿2萬送2千，新開幕的GUCCI也在回饋陣容之列；4月28日起至5月3日香奈兒、愛馬仕、卡地亞、寶格麗、梵克雅寶、Tiffany & Co.等指定精品、珠寶單日累計滿3萬送1,500、LV滿3萬送1千。
SOGO高層強調，歐美、日本市場停滯，商品轉進台灣，今年上半年台灣精品貨源充足，加上受疫情影響，品牌折扣也下到最低、避免存貨，故今年母親節檔期折扣力道為歷年之最。像是復興館有半數品牌折扣較去年下殺更深，男女服飾推出買一送一、六大運動品牌精選鞋款推出6折優惠，都是過往母親節少見的折扣深度。
SOGO天母店因為鄰近醫院，特別在4月28日至5月10日推出出示護理師有效證明，即可享館內53品牌專屬優惠，並兌換不限金額消費禮PAUL巴黎甜心保溫瓶。
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