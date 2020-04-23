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7種肉＋40種配料！「東吉水產」限時「399元吃到飽」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
東吉水產公館店，自即日起改成「吃到飽」餐廳。圖／馬辣集團提供
東吉水產公館店，自即日起改成「吃到飽」餐廳。圖／馬辣集團提供

馬辣集團旗下的火鍋超市「東吉水產」公館店，自即日起限時推出「吃到飽方案」。每人399元起，就可以無限品嚐安格斯黑牛、紐西蘭小羔羊等7種肉品，以及海蝦、東石鮮蛤等海鮮，以及多種時令蔬菜與各式配料。

創立於2018年的「東吉水產超市火鍋」，目前共有西門、公館等2間門市。店內特色之一，就是在門口設有食材陳列櫃，民眾可以自行挑選喜愛的食材並結帳之後，再入席自行烹煮。另外不同於其他火鍋超市，東吉水產也提供有無限供應的牛丼、麵條、冰淇淋、飲料等自助餐點，大大增添顧客飽足感。

自即日起，東吉水產公館店改推出個人式的「吃到飽」方案。共提供有美國CAB安格斯黑牛、美國choice頂級牛胸腹肉、紐西蘭小羔羊、台灣CAS豬梅花與豬五花，以及台灣CAS無骨嫩雞腿等7大類肉品，還有海蝦、東石鮮蛤、巴沙魚、手打鮮蝦滑、花枝滑等多種海鮮餐點，再加上多種食蔬、飲品、甜點、牛丼，總共有約40種選擇，均為無限供應。平日每人399元，假日每人499元。業者表示，堪稱是「10年前的價位」。

本次公館店改成吃到飽模式採期間限定，結束時間尚待公佈，至於西門店將會延續超市火鍋的消費型態。為了防疫安全，店內也將原本的肉品展示櫃改成廣口餐瓷，每隔30分鐘也會全面更換餐夾，還提供安心隔板，方便民眾保持距離用餐。

火鍋 吃到飽 肉品

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