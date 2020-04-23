3歲女兒人來瘋 瑞莎挑Manolo Blahnik美鞋還得問她意見

換季也該換雙新的美鞋囉！或許和媽媽一起逛街挑鞋是個不錯的母親節活動。Manolo Blahnik舉行春夏系列發表會，邀請瑞莎和3歲女兒Nika一同出席，這也是他們母女第一次同台參與時尚活動，一開始Nika還有點害羞但短短幾秒馬上就進入「人來瘋」狀態，還替媽媽出主意一起挑鞋、穿高跟鞋走秀，活潑可愛的模樣惹得在場大家笑聲不斷。

鏡頭前示範Manolo Blahnik春夏新款美鞋，瑞莎甩動著長裙看來自在優雅，但鏡頭後的她苦笑透露，因為女兒Nika平常很喜歡拉扯她的衣服，所以如果一起出門的話都會盡量避免穿裙子：「我這次特別拜託她好多次不要拉我的裙子和頭髮，但她好像還是有點過度興奮。」

老公從事鞋業生意，瑞莎自己也從16歲就會穿媽媽的高跟鞋，所以Nika好像也遺傳到特別注重鞋子的這個喜好：「她從小就喜歡幫我打扮，也對我的鞋子很有意見，所以我挑鞋子都會問她，她在家裡也很喜歡穿著睡衣配我的高跟鞋，總之最愛漂亮鞋子。」果然隨後兩人不約而同都看中同一雙透視風的圓點高跟鞋，母女非常有默契，而且從Nika穿高跟鞋走路算是非常平穩的樣子看來，平常在家是真的有練過的。

因為老公身高跟她差不多，瑞莎如果穿了高跟鞋就會比較高，老公會不會在意呢？「他好像更喜歡我穿高跟鞋，特別是搭配短褲或短裙，以整體好看為主。如果走在一起我也可以靠著他，他有時還會抱怨我為什麼把他當成家具。」那如果要接吻是不是就會需要彎腰？「我們不會在路上接吻啦！要也是回家脫了鞋之後才親。」