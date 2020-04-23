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無懼疫情！BALLY逆勢兩百貨展店 推出免費燙印服務

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
凡於BALLY遠百信義A13購買小皮件，即可使用免費現場燙印服務。圖／BALLY提供
凡於BALLY遠百信義A13購買小皮件，即可使用免費現場燙印服務。圖／BALLY提供

來自瑞士的皮件品牌BALLY無懼新冠肺炎疫情，在台北一口氣開了兩家專門店，分別以SOGO本館男性品味空間、遠百信義A13輕熟女都會沙龍定調，並且同步推出客製化的免費燙印服務。

BALLY以皮革工藝起家，近年轉型為年輕化形象，也融入運動風，推出多樣潮流單品，在2019年底回歸台灣市場後即迅速展店，繼板橋大遠百、台中新光三越中港店開幕之後，2020春季在各台北百貨商圈插旗，本月於SOGO本館的7樓男士樓層開設男性商品為主的專門店，大約20坪空間陳列各式包款、皮鞋、皮帶、休閒鞋等；在信義區A13的女裝店鋪，則是以暖色調的陳設、木質家具，呈現宛如居家空間般舒適的購物環境。

此外，為慶賀展店以及母親節，遠百信義A13同步推出客製化燙印服務，自5月1日起至信義A13專門店選購，可立即在商品上烙下專屬印記，包括26個英文字母和9個瑞士山巔、愛心等小圖案，可互為搭配選5個以內，顏色則是銀、黑等共5色可擇一，凡購買小皮件即可免費燙印，是送禮、自用的新選擇。

BELL Du Jour米色牛皮方釦低跟鞋，售價26,580元。圖／BALLY提供
BELL Du Jour米色牛皮方釦低跟鞋，售價26,580元。圖／BALLY提供
BALLY Supra黑色牛皮梯形紅白條手提肩背包，售價29,080元。圖／BALLY提供
BALLY Supra黑色牛皮梯形紅白條手提肩背包，售價29,080元。圖／BALLY提供
BALLY遠百信義A13以女性商品為主。圖／BALLY提供
BALLY遠百信義A13以女性商品為主。圖／BALLY提供
BALLY遠百信義A13推出免費燙印服務，凡購買小皮件即可現場燙印。圖／BALLY提供
BALLY遠百信義A13推出免費燙印服務，凡購買小皮件即可現場燙印。圖／BALLY提供
BALLY於SOGO本館7樓展店，銷售男士商品系列。圖／BALLY提供
BALLY於SOGO本館7樓展店，銷售男士商品系列。圖／BALLY提供
BALLY於SOGO本館7樓展店，銷售男士商品系列。圖／BALLY提供
BALLY於SOGO本館7樓展店，銷售男士商品系列。圖／BALLY提供

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