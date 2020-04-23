無懼疫情！BALLY逆勢兩百貨展店 推出免費燙印服務

來自瑞士的皮件品牌BALLY無懼新冠肺炎疫情，在台北一口氣開了兩家專門店，分別以SOGO本館男性品味空間、遠百信義A13輕熟女都會沙龍定調，並且同步推出客製化的免費燙印服務。

BALLY以皮革工藝起家，近年轉型為年輕化形象，也融入運動風，推出多樣潮流單品，在2019年底回歸台灣市場後即迅速展店，繼板橋大遠百、台中新光三越中港店開幕之後，2020春季在各台北百貨商圈插旗，本月於SOGO本館的7樓男士樓層開設男性商品為主的專門店，大約20坪空間陳列各式包款、皮鞋、皮帶、休閒鞋等；在信義區A13的女裝店鋪，則是以暖色調的陳設、木質家具，呈現宛如居家空間般舒適的購物環境。