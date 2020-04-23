誠品24小時書店「信義」出線 吳旻潔：想像空間是關鍵

誠品敦南店因租約到期，將於5月31日熄燈，誠品董事長吳旻潔之前即不斷強調，只要誠品在就一定會有24小時書店。而誠品敦南的接棒者更是引起廣大書迷討論，吳旻潔也說，很多店很難取捨，尤其到最後還在南西、信義糾結。外界好奇為何最後是信義出線，吳旻潔指出關鍵在「想像空間」，面對下一個20年，信義店較有想像空間。信義店將在5月29日試營運，有趣的是，在5月30日當天台灣將出現二家24小時書店。

針對誠品24小時的考量，誠品總經理李介修補充，主要考慮「交通」、「面積」、「業態」、「內容」四大因素。信義、南西同樣有捷運據點交通優勢，而誠品信義書店是全台規模最大的旗艦店，書店面積是敦南的2.5倍。業態的多元性，信義店相較比較有想像的可能性，也有夠大的空間可以呈現多種內容。

而誠品敦南的讀者，聽聞到是信義店接棒，也紛紛表示信義店交通很方便、書籍也豐富，是很棒的選擇。

日前誠品在網路票選新24小時書店，台中園道店的網路聲量也很高，誠品24小時書店是否會考慮出現在台北以外的城市？對此，吳旻潔表示，台中也可能出線24小時書店，但不是常態性的，可能是活動類型的。

現在正逢疫情期間，為何會選在5月29日展開信義店試營運，吳旻潔指出，因為敦南5月31日閉幕，終極目標是24小時書店不能斷、要無縫接軌，所以會選在之前展開試營運，有趣的是在5月30日這天，台灣將出現二家24小時書店。

誠品信義店接棒敦南，5月29日起將在三樓書店展開24小時不打烊書店，更主打24小時「書菜配」，推出全台唯一24小時書店裡的生鮮超市「誠品知味市集」以及24小時唱片行。而吳旻潔認為咖啡店是24小時書店的標準配備，信義店eslite Cafe也將從2樓搬到3樓全新呈現、在5月全新登場，5月29日起將從上午8點營業至凌晨1點，提供深夜咖啡與調酒。