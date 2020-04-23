絕美「永生玫瑰花禮」免費送媽咪！蘭蔻消費滿額送包裝

即將到來的5月母親節，當然要給媽媽一份愛的浪漫，保養品牌蘭蔻在母親節，除了推出特惠組商品外，從5月1日至10日，於全台專櫃推出「法式玫瑰包裝服務」，為媽媽獻上最誠摯的祝福外，讓親情在甜蜜的氛圍下，感謝媽媽的辛勞。

蘭蔻此次端出絕美的「法式花車Ｘ奢華永生玫瑰花禮」，在全台13個指定專櫃的時間內，消費滿12,000元，就送上由專業花藝師打造設計的「手工永生玫瑰花禮」，永生花象徵不凋零的美，更是祝福媽媽在未來的日子，都能青春永駐，將滿滿的愛意凝結成法式愛意，傳達最真摯的愛。專業的花禮大器，搭配蘭蔻頂級系列保養品購入，讓媽媽超開心。

消費滿6千元，則會贈送「麂皮擴香玫瑰包裝禮」，包裝上有著職人手工製作的麂皮玫瑰，並噴上蘭蔻「美好人生香水」、「真愛奇蹟香水」，聞到此香氣，更象徵著收禮的人，可以有美好的人生，搭配緞帶手拿包摺袋的設計，這份禮物，就如同真愛的奇蹟，像是母親對我們的愛。推薦購買超極光活粹晶露、超未來肌因賦活露或超緊顏白金淡斑霜，3款購買2款，就能贈送麂皮擴香玫瑰包裝禮。

另外基礎門檻則是消費彩妝商品滿3千元，或購買任兩支絕對完美系列唇膏，則有糖霜玫瑰包裝禮。