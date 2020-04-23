楊紫瓊瑪格羅比都愛戴 RICHARD MILLE豪宅等級鑽表 討好媽媽太霸氣

每年的母親節總讓人費心思量，要透過精挑細選的贈禮滿足媽媽的心。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE推出多款女士鑽表，包含曾為瑪格羅比（Margot Robbie）、楊紫瓊配戴的酒桶型的RM 037女士鑽表，以超奢華的鑽石與定價，討好媽媽、萬無一失。

楊紫瓊配戴的RM 037女士腕表，是由紅金打造，並在表殼上鑲鑽搭配白色橡膠表帶，奢華風格外又帶有運動氣息，並和深色或淺色服裝都很合拍。同系列並有白K金搭配雪花式鑲嵌、紅K金搭配黑色皮表帶等多種款式，正中央表面還可選擇縞瑪瑙、紅碧玉、珍珠母貝、Carbon TPT碳纖維，價格從500萬元起。RM 037的單價之所以如斯高昂，除了鑲嵌鑽石與使用貴金屬物料外，由五級鈦打造的CRMA1機芯，是猶如藝術品般的機械創意，帶來諸如可變幾何結構自動盤、可變慣性的自動彈跳平衡擺輪，是頂級鐘表工藝的微縮實踐。