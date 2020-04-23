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楊紫瓊瑪格羅比都愛戴 RICHARD MILLE豪宅等級鑽表 討好媽媽太霸氣
每年的母親節總讓人費心思量，要透過精挑細選的贈禮滿足媽媽的心。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE推出多款女士鑽表，包含曾為瑪格羅比（Margot Robbie）、楊紫瓊配戴的酒桶型的RM 037女士鑽表，以超奢華的鑽石與定價，討好媽媽、萬無一失。
楊紫瓊配戴的RM 037女士腕表，是由紅金打造，並在表殼上鑲鑽搭配白色橡膠表帶，奢華風格外又帶有運動氣息，並和深色或淺色服裝都很合拍。同系列並有白K金搭配雪花式鑲嵌、紅K金搭配黑色皮表帶等多種款式，正中央表面還可選擇縞瑪瑙、紅碧玉、珍珠母貝、Carbon TPT碳纖維，價格從500萬元起。RM 037的單價之所以如斯高昂，除了鑲嵌鑽石與使用貴金屬物料外，由五級鈦打造的CRMA1機芯，是猶如藝術品般的機械創意，帶來諸如可變幾何結構自動盤、可變慣性的自動彈跳平衡擺輪，是頂級鐘表工藝的微縮實踐。
如果媽媽喜歡更輕盈的款式？RICHARD MILLE也有方形的RM 016超薄自動上鍊腕表。49.8毫米長、38毫米寬的尺寸，只有8.25毫米的厚薄，戴上手相對輕便，同時方方正正的線條又很有個性。獨特的可變幾何結構自動盤將可調整設定，以適應佩戴者的不同生活模式，同時無論鈦金屬、18K紅金、18K白金的表殼裡，都能欣賞到RMAS7鏤空機芯的運作、感受時間的曼妙醍醐味。
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