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來看「小豬做運動」！6座人氣牧場 還有水豚、草泥馬

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
廣興農場提供一系列農村生活體驗活動。圖／取自廣興農場 鴨母寮豬哥窟粉絲頁
廣興農場提供一系列農村生活體驗活動。圖／取自廣興農場 鴨母寮豬哥窟粉絲頁

能夠親近大自然、近距離接觸小動物的休閒農場、牧場，一直都是爸爸媽媽帶著孩子出遊的熱門地點。許多休閒農場，也設有餵食動物的體驗活動，讓小朋友們可以看見小豬四處奔跑、做運動、吃奶的可愛模樣，還有乳牛、水豚、山羊等等不同的動物。不僅畫面療癒，也具有寓教於樂的教育效果。

【宜農牧場】

位於宜蘭東山鄉的宜農牧場，最初從事養羊的酪農事業，後轉型成為休閒農場。除了休閒設施與自然環境能讓大小朋友放電外，園區內也有羊、兔子、小豬、雞等不同的農場動物，民眾除可以近距離接觸小動物，也有餵食體驗、擠羊奶等活動。

【富田香草休閒農場】

富田香草休閒農場位於桃園大溪，園區內有許多適合拍攝婚紗、網美照的設施，同時也有可愛動物農莊。除了小豬、羊、馬等動物外，可愛的「草尼馬」更是園區的人氣明星。

【廣興農場】

廣興農場又名「鴨母寮，豬哥窟」，位於宜蘭，主要提供農村生活體驗為主的一系列活動。遊客在此可以體驗焢土窯、摸蜆兼洗褲、美食DIY等課程，也可以看見小豬、羊、兔子、天竺鼠等可愛動物。

【乳牛的家】

乳牛的家位於台南，遊客在此可以搭乘復古的五分車，走進時光隧道之中。園區內，民眾可以餵食乳牛、小羊、小豬，還可以品嚐到新鮮的乳製品，或是體驗復古的遊戲或老玩具。

【大坑休閒農場】

位於台南的大坑休閒農場，設有森林原木屋、歐式別墅，讓旅客能夠入住放鬆。園區內還有高空滑車、繩索吊橋等體能訓練設施，鍛鍊旅客的身心。天竺鼠、兔子、小豬等可愛動物，也都是園區內的熱門明星。

【埔心農場】

位於桃園的埔心牧場，乃是北台灣第一座牧場，最大的特色就是擁有許多可愛的動物。包括水豚、草尼馬、迷你馬或是小豬，都是倍受大小朋友喜愛的動物明星，讓民眾可以前來近距離觀賞。

埔心牧場的可愛動物眾多，很受親子客歡迎。圖／取自埔心牧場粉絲頁
埔心牧場的可愛動物眾多，很受親子客歡迎。圖／取自埔心牧場粉絲頁
大坑休閒農場有許多可愛的小動物。圖／取自大坑休閒農場 ‧ Dakeng Leisure Farm
大坑休閒農場有許多可愛的小動物。圖／取自大坑休閒農場 ‧ Dakeng Leisure Farm
在富田香草休閒農場，也能見到可愛的小豬。圖／取自富田香草休閒農場-愛情城堡 戀人聖地粉絲頁
在富田香草休閒農場，也能見到可愛的小豬。圖／取自富田香草休閒農場-愛情城堡 戀人聖地粉絲頁
在埔心牧場，還可以看見模樣呆萌的「水豚」。圖／取自埔心牧場粉絲頁
在埔心牧場，還可以看見模樣呆萌的「水豚」。圖／取自埔心牧場粉絲頁
宜農牧場內，可見到小豬等農場動物。圖／取自宜農牧場粉絲頁
宜農牧場內，可見到小豬等農場動物。圖／取自宜農牧場粉絲頁

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