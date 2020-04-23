85℃風靡全台的「粉紅豬小妹蛋糕」回來了！限量快搶
英國超人氣卡通粉紅豬小妹回來了！85℃再次取得台灣獨家聯名授權合作，推出一款粉紅豬小妹公仔雙層蛋糕和兩款佩佩與喬治切片蛋糕，超可愛的造型，預將再次擄獲小朋友的心。4/23(四)全台85℃門市同步販售，限量商品售完為止。
85℃從2018年兒童節推出Peppa Pig立體造型蛋糕，深受消費者喜愛，至今連續3年獲得台灣地區獨家授權，這回首次推出粉紅豬小妹公仔雙層蛋糕，佩佩豬頭戴皇冠手拿權杖，化身為美麗的公主，在城堡前的森林裡和同伴們開心的玩耍，底部是雙層鮮奶油蛋糕，中間為紅桃慕斯與草莓慕斯，加入玫瑰蜜桃Q凍和櫻花Q果，外面還有新鮮草莓水果，8吋大小剛好，適合全家一起分享。最受小朋友喜愛的是蛋糕上面的粉紅豬小妹公仔可以留下來做紀念。
此外，85℃也推出兩款適合一個人獨享的切片蛋糕，分別是可愛的皇冠佩佩，以及威猛迷人的騎士喬治。
售價：粉紅豬小妹蛋糕8吋650元；切片蛋糕每片75元 。
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