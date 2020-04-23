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2020新表／瑞士鐘表品牌注意！Grand Seiko頂級機芯、工藝腕表問世 將成市場最大對手

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
利用鉑金為表殼的SBGW263腕表，就由精雕大師照井清率領團隊以手工精雕細鑿面盤所有圖像。圖／SEIKO提供
利用鉑金為表殼的SBGW263腕表，就由精雕大師照井清率領團隊以手工精雕細鑿面盤所有圖像。圖／SEIKO提供

說到買機械表，很多消費者的首選會是瑞士品牌，相信的是價值與工藝。然而，今年創立60周年的日本品牌Grand Seiko卻帶來了足以撼動瑞士鐘表產業的新作，讓評論家或是業界相關人士都難以再忽視這股力量。

追求精準是機械表最重要、最基本的要求，所以Grand Seiko在1998年時就推出了自製高振頻的9S系列機芯，一直都是品牌粉絲心中的夢幻逸品。然而，為了要與瑞士走時準確著稱的品牌分庭抗禮，Grand Seiko深知不足，所以經過22年的優化，在新款的SLGH002腕表中，就搭載了同樣全新的9SA5機芯。品牌更認為「這是我們史上最傑出的機械機芯」，保持高振頻同時還能提升動力儲存到80小時，精準度達日差正負8秒之內。為了完成這樣的性能，Grand Seiko工坊研發了雙衝擊擒縱系統、無卡度游絲擺輪來提升效率並減少耗能，採取水平傳動輪系，讓機芯薄了15%。還串聯雙發條盒提升動力儲存，讓日期切換瞬間完成，展現了Grand Seiko在機芯的研發能力。

Grand Seiko 60周年紀念SLGH002腕表，搭載了全新的9SA5機芯，日誤差達到正負8秒間，提升動力儲存到80小時。圖／SEIKO提供
Grand Seiko 60周年紀念SLGH002腕表，搭載了全新的9SA5機芯，日誤差達到正負8秒間，提升動力儲存到80小時。圖／SEIKO提供

今年Grand Seiko可不只有高檔的機芯推出，還發揮了日本職人精神，打造了SBGW263與SBGW264兩款腕表，分別有著手工雕刻與機刻雕花表盤，凸顯了日式美學工藝。兩款腕表皆以Grand Seiko工坊所在地「雫石」為靈感，利用鉑金為表殼的SBGW263腕表，就由精雕大師照井清率領團隊以手工精雕細鑿面盤所有圖像，除了指針與時標外也精心呈現品牌Logo及6點鐘方位的星標。而SBGW264表的面盤圖案的靈感來自工坊附近白樺樹林，利用精細的機刻雕花完成，能隨著觀賞角度不同呈現綠色與白色亮光，意在塑造夏日樹林間的景色。

Grand Seiko 60周年紀念SBGW264表，搭載9S64機芯，18K玫瑰金表殼，限量120只，25,000歐元。圖／SEIKO提供
Grand Seiko 60周年紀念SBGW264表，搭載9S64機芯，18K玫瑰金表殼，限量120只，25,000歐元。圖／SEIKO提供

Grand Seiko 60周年紀念SLGH002腕表，18K黃金表殼，限量100只，45,000歐元。圖／SEIKO提供
Grand Seiko 60周年紀念SLGH002腕表，18K黃金表殼，限量100只，45,000歐元。圖／SEIKO提供

Grand Seiko 60周年紀念SBGW263腕表，搭載9S64機芯，鉑金表殼，限量20只，10萬1,000歐元。圖／SEIKO提供
Grand Seiko 60周年紀念SBGW263腕表，搭載9S64機芯，鉑金表殼，限量20只，10萬1,000歐元。圖／SEIKO提供

品牌 腕表 瑞士

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