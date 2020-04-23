網拍加場！皮卡丘快閃蘇富比 佳士得大師自拍救藝術家
因全球疫情影響，春季的實體拍賣紛紛延後舉辦。拍賣行則趁此時機推出全新場次的線上拍賣會，方便藏家居家防疫期間也能競標。香港蘇富比（Sotheby’s）最新推出「快閃」拍賣系列，每場主題性的當代藝術拍賣為期約一週。佳士得（Christie’s）也擴大全球線上專場拍賣規模，全新場次與安迪沃荷視覺藝術基金會（Andy Warhol Foundation for the Visual Arts）合作，為因疫情受困的藝術家提供緊急援助。
蘇富比的「Contemporary Showcase」，快閃系列，第一場主題「ANOTHER WORLD」。共6件當代藝術作品自4月28日起開放競標，以英國藝術家Tracey Emin作品《ANOTHER WORLD》為主軸，特過藝術家各自的獨特風格以具象藝術呈獻現實之外的世界，領銜之作為Sanya Kantarovsky的《污染》。而5月5日起的快閃系列的第二場拍賣主題「MANGA」，將呈獻香港歷來上拍最大規模的日本漫畫藏品，共有60件手繪和動畫賽璐珞片（cel-ga），涵蓋《寶可夢》、《七龍珠》、手冢治虫、《哆啦A夢》、《龍貓》等。另有95件將於香港以藏家私人洽購方式販售。
佳士得將於每星期陸續推出新的網上拍賣場次，每場拍賣開放14至21日時間競標，第二季度將會增加更多場次。首先於4月28日起登場的「安迪沃荷：美好歲月」專場，由普普藝術大師安迪沃荷的同名基金會提供60件安迪沃荷的原創攝影作品進行慈善拍賣，拍賣收益將協助基金會為全美受疫情影響的藝術家提供緊急援助。5月12日起的「薩奇畫廊精選百大藝術家佳作」則是與英國著名薩奇畫廊（Saatchi Gallery）合作。
蘇富比表示2020年至今全球線上拍賣表現極佳，其中香港4月份的「當代藝術網上專場」總成交額以逾1,000萬港元，創下新紀錄，比2018年增長670%。拍賣更成功拓展蘇富比客戶群，逾30%買家為新客戶，40%以上的競投者為40歲以下的年輕藏家。
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