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PChome 24h購物母親節出奇招！消費滿額抽董娘一日行程

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
即日起至5月11日於PChome 24h購物消費金額累積滿52,000元，可登記抽「董娘一日行程」，以CE LA VI 天空樹茶饗宴英式下午茶寵愛媽咪。圖／PChome 24h購物提供
即日起至5月11日於PChome 24h購物消費金額累積滿52,000元，可登記抽「董娘一日行程」，以CE LA VI 天空樹茶饗宴英式下午茶寵愛媽咪。圖／PChome 24h購物提供

母親節送禮、陪媽咪吃吃喝喝是少不了的，為了給媽媽極致尊榮感，PChome 24h購物出奇招，祭出消費滿額抽總價近10萬元的奢華「董娘一日行程」，由勞斯萊斯豪車專人接送，另外還有消費滿額登記抽「賓士S CLASS一日接送」，因考量近期防疫階段，所以兩項大獎的兌換日期都延至今年11、12月使用，下單選購母親節禮物後別忘了試試手氣。

即日起至5月11日於PChome 24h購物消費金額累積滿52,000元，可登記抽市價81,778元的「董娘一日行程」（共1名），兌換日期為今年11、12月，出門由勞斯萊斯接送（限雙北市區），前往有全台最高露天下午茶之稱的CE LA VI天空樹茶饗宴，享受結合亞洲藝術文化與西方茶文化代表的英式下午茶，再到Villa Life采禾莊園體驗SPA芳療油推90分鐘，中獎者可攜帶一人共享下午茶與SPA。

5月11日前於PChome 24h購物單筆消費滿5,200元，也可登記抽市價7,900元的「賓士S CLASS一日接送」（共5名），可於今年11、12月份兌換，中獎者可擇一日使用，一日接送時間以6小時為限、乘客人數最多4人，限雙北市區接送。活動詳情與注意事項請見PChome 24h購物網站公告。

PChome 24h購物預期今年母親節檔期在家網購的買氣將會增加，行動端業績將較去年同期成長60%以上；每一年母親節檔期銷售最好的品項依序為美妝保養、家電、保健食品，今年因防疫需長時間配戴口罩，多功能一瓶搞定、簡單使用的保養產品最熱門，像是LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露、理膚寶水B5全面修復霜等；瑜珈墊、跑步機、按摩器具等也都是熱門的送禮選擇。

即日起至5月11日於PChome 24h購物消費金額累積滿52,000元，可登記抽「董娘一日行程」，由勞斯萊斯豪車專人接送。（圖片為示意圖，實際款式以當時狀況為主）。圖／PChome 24h購物提供
即日起至5月11日於PChome 24h購物消費金額累積滿52,000元，可登記抽「董娘一日行程」，由勞斯萊斯豪車專人接送。（圖片為示意圖，實際款式以當時狀況為主）。圖／PChome 24h購物提供

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