敦南誠品熄燈後 24小時書店接棒者是「信義店」

1999年誠品敦南店成為全球第一個24小時書店，因租約到期即將在5月31日熄燈謝幕，書迷最關注到底由哪家店接棒敦南，選在世界閱讀日的今天，誠品董事長吳旻潔親自宣布，「誠品信義店」將無縫接軌敦南店，5月29日展開試營運，繼承誠品書店的閱讀夜不眠。

誠品全新24小時書店落腳誠品信義3樓，超過17萬種書籍選物，是敦南店的1.8倍，書店面積是敦南店的2.5倍。外文專區逾2萬種外文書，藝術專區擁有6千種選書。此外，更展開全台唯一24小時唱片行，書店裡還有24小時生鮮超市，以及深夜咖啡與調酒。將與信義商圈百貨群崛起的「深夜食堂」共同創造「深夜經濟」。

吳旻潔在宣布新24小時書店前感性的說，「1989年誠品敦南母店在圓環開了後，我一直是誠品的忠誠讀者。從第一套金庸，第一本《流浪者之歌》，很多緣起都來自這。時光飛逝，我最近不太敢來敦南，像是近鄉情怯，感覺每一天都在倒數。」

她說，「最近安慰我的書《小王子》裡面，小王子說玫瑰是一生的鍾愛，雖然他最後離開了玫瑰。誠品敦南店就像每個人的玫瑰，敦南是一個我無法說再見的地方。但只要誠品存在這時空，台灣一定會有家24小時書店。」吳旻潔強調，24小時書店新據點其實到最後還在南西、信義糾結，同時在兩家店展開改裝佈局規劃，最後在下一個世代需求的思索下，才由「信義店」出線。