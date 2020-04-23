誠品敦南店再見！ 吳旻潔宣布信義店接棒24小時書店

因為租約到期、所在大樓面臨都更，誠品敦南店預定5月31日熄燈退場。誠品董事長吳旻潔今天公布接棒的24小時書店，由信義店雀屏中選，5月29日試營運，和敦南店無縫接軌。

「誠品敦南店是每個人心中的玫瑰，大家一起擁有它，但每個人的玫瑰都不同。」吳旻潔說，敦南店是一個「我沒有辦法說再見的地方。」對於新的24小時書店，吳旻潔表示，希望這是一間屬於每一個讀者的「看得見的書店」，以豐富多變的內容對應千百種讀者、千萬種心情。

誠品敦南店不僅是台灣第一家24小時營業的書店，也是全球第一家。誠品從去年底推出「典藏敦南」五部曲的首部曲，為敦南店倒數計時。

1989年，第一家誠品書店於台北仁愛敦南圓環旁開幕。當時的圓環已是寸土寸金的黃金地段，一間小書店得以在此起步，源於一個美麗的機緣。

當時，一位名人要出租位於此地的豪宅，找上了誠品書店創辦人吳清友。那時的吳清友以代理歐美廚具起家，熱愛閱讀藝術書籍，因此認識經營美術書店的廖美立。他找來廖，租下豪宅、將地下室改成藝術書店「誠品」，一樓則賣進口名牌，開啟了誠品作為複合式書店的雛形。

誠品開幕前一年，台灣解嚴，社會氛圍遽變；開幕後一年，股市上萬點、台灣錢淹腳目，民眾對消費產生全新需求。誠品不論是書種或空間呈現，都為讀者帶來新的想像。開幕不到一年，誠品就將書店擴張到2樓，還增加了畫廊。

1994年，誠品面臨了第一次都更，原址拆除。吳清友尋尋覓覓，看上不遠處的國泰金融大樓，但持有者新光集團想把大樓改成百貨公司。時任台北市長的陳水扁出面相挺，他告訴新光「台北不缺一間百貨公司，但不能沒有誠品書店。」扭轉了誠品和這棟大樓的命運。

1995年，誠品敦南店遷徙到現址，舉辦一場盛大的「今日不打烊」搬遷派對，讀者到凌晨4點還不肯散去。這給經營團隊新的靈感：何不來辦一間不打烊書店？此一「瘋狂想法」4年後落實，1999年，誠品敦南店成為亞洲第一間24小時營業書店。