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Jo Malone創辦人再聯名ZARA 8款極簡香氛蠟燭打親民價
想要有極簡、優雅又迷人的香氛，不用花大錢，英國香氛品牌Jo Malone London的創辦人Jo Malone，以自創品牌Jo Loves，在去年底與快時尚品牌ZARA推出聯名香氛系列「Zara Emotions」，先推出8款香水。今年4月，把這8款香水變身為香氛蠟燭，以透明瓶身、白色蠟體與黑白標籤，極簡風格讓人大呼「太有質感」，而且價格也公開，單款售價15.99英鎊，約合台幣600元，據悉台灣販售價格將為790元，預計2020年上市，但日期未定。
由Jo Malone創立的Jo Malone London，在1999年已經被雅詩蘭黛集團收購，爾後Jo Malone離開品牌後，也創立自己的香氛品牌Jo Loves，去年與ZARA推出聯名香氛，價格同樣親民，讓人一聞就愛上了，台灣也有香水低調開賣，單瓶售價790元，不過往往一上架就被搶空。
今年4月，雙方更深度合作，推出香氛蠟燭系列，延續純白色、黑字體的包裝，蠟燭本身則是極簡高雅的設計，一看到價格讓網友都瘋了，直呼一口氣買8款也不會太心痛。
味道的部分共有8款，包括FLEUR DE PATCHOULI：牡丹、廣藿香、癒創木；WATERLILY TEA DRESS：佛手柑、薄荷、麝香；BOHEMIAN BLUEBELLS：薰衣草、檀香、麝香；TUBEREUSE NOI：伊蘭、晚香玉、檀香；AMALFI SUNRAY：佛手柑、柑橘、橙花；VETIVER PAMPLEMOUSSE：葡萄柚、香根草；EBONY WOOD：粉紅胡椒、丁香 、烏木；FLEUR D’OANGER：橙花、橙花油、伊蘭。
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