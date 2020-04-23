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Jo Malone創辦人再聯名ZARA 8款極簡香氛蠟燭打親民價

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone創辦人與ZARA推出的聯名香氛系列，推出香氛蠟燭。圖／摘自IG
Jo Malone創辦人與ZARA推出的聯名香氛系列，推出香氛蠟燭。圖／摘自IG

想要有極簡、優雅又迷人的香氛，不用花大錢，英國香氛品牌Jo Malone London的創辦人Jo Malone，以自創品牌Jo Loves，在去年底與快時尚品牌ZARA推出聯名香氛系列「Zara Emotions」，先推出8款香水。今年4月，把這8款香水變身為香氛蠟燭，以透明瓶身、白色蠟體與黑白標籤，極簡風格讓人大呼「太有質感」，而且價格也公開，單款售價15.99英鎊，約合台幣600元，據悉台灣販售價格將為790元，預計2020年上市，但日期未定。

由Jo Malone創立的Jo Malone London，在1999年已經被雅詩蘭黛集團收購，爾後Jo Malone離開品牌後，也創立自己的香氛品牌Jo Loves，去年與ZARA推出聯名香氛，價格同樣親民，讓人一聞就愛上了，台灣也有香水低調開賣，單瓶售價790元，不過往往一上架就被搶空。

今年4月，雙方更深度合作，推出香氛蠟燭系列，延續純白色、黑字體的包裝，蠟燭本身則是極簡高雅的設計，一看到價格讓網友都瘋了，直呼一口氣買8款也不會太心痛。

味道的部分共有8款，包括FLEUR DE PATCHOULI：牡丹、廣藿香、癒創木；WATERLILY TEA DRESS：佛手柑、薄荷、麝香；BOHEMIAN BLUEBELLS：薰衣草、檀香、麝香；TUBEREUSE NOI：伊蘭、晚香玉、檀香；AMALFI SUNRAY：佛手柑、柑橘、橙花；VETIVER PAMPLEMOUSSE：葡萄柚、香根草；EBONY WOOD：粉紅胡椒、丁香 、烏木；FLEUR D’OANGER：橙花、橙花油、伊蘭。

TUBEREUSE NOI：伊蘭、晚香玉、檀香。圖／摘自ZARA官網
TUBEREUSE NOI：伊蘭、晚香玉、檀香。圖／摘自ZARA官網
EBONY WOOD：粉紅胡椒、丁香 、烏木。圖／摘自ZARA官網
EBONY WOOD：粉紅胡椒、丁香 、烏木。圖／摘自ZARA官網
AMALFI SUNRAY：佛手柑、柑橘、橙花。圖／摘自ZARA官網
AMALFI SUNRAY：佛手柑、柑橘、橙花。圖／摘自ZARA官網
FLEUR D’OANGER：橙花、橙花油、伊蘭。圖／摘自ZARA官網
FLEUR D’OANGER：橙花、橙花油、伊蘭。圖／摘自ZARA官網
FLEUR DE PATCHOULI：牡丹、廣藿香、癒創木。圖／摘自ZARA官網
FLEUR DE PATCHOULI：牡丹、廣藿香、癒創木。圖／摘自ZARA官網
VETIVER PAMPLEMOUSSE：葡萄柚、香根草。圖／摘自ZARA官網
VETIVER PAMPLEMOUSSE：葡萄柚、香根草。圖／摘自ZARA官網
BOHEMIAN BLUEBELLS：薰衣草、檀香、麝香。圖／摘自ZARA官網
BOHEMIAN BLUEBELLS：薰衣草、檀香、麝香。圖／摘自ZARA官網
WATERLILY TEA DRESS：佛手柑、薄荷、麝香。圖／摘自ZARA官網
WATERLILY TEA DRESS：佛手柑、薄荷、麝香。圖／摘自ZARA官網

快時尚 ZARA

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