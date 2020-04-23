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金高銀才是真正的人間香奈兒！不做作穿搭超融入
韓國人氣男星李敏鎬退伍回歸演藝圈、與金高銀主演的電視劇《The King：永遠的君主》，日前開播人氣暴衝，「高級臉」的女星金高銀更登上5月份韓國女性時尚雜誌封面，為新戲做足宣傳。身為香奈兒品牌大使的她，自然全身穿戴香奈兒：除了經典斜紋軟呢洋裝、她也以襯衫牛仔褲展現隨性自然的居家風情，手上的J12腕表與COCO CRUSH珠寶倒是都沒少過：除了展現設計的百搭性、也讓人見識到讓人以為貴氣的高級感珠寶腕表，也能隨性融入生活的自在自然感。
今年適逢香奈兒J12腕表誕生滿20週年。品牌自去年起推出全新改版，新一代的香奈兒J12自動腕表，搭載香奈兒自行研發製作的12.1機械機芯，外觀細節也隨現代人的配戴習慣微調演進，配戴起來舒適度更高。而香奈兒以經典菱格紋圖騰為設計元素的COCO CRUSH系列珠寶，每年都推出新品提升混搭配戴的樂趣。今年最受歡迎的戒指推出窄版新作，還有不需耳洞就能配戴的耳扣，都是日常搭配度極高的設計。
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