獨／東區人氣餐廳「YumYum Deli」熄燈 店面人去樓空

又有東區餐廳熄燈！創立於2015年的人氣美式餐廳「YumYum Deli」，原本充滿活力的店面已經人去樓空，僅留下店門口的招牌。而官方臉書團也顯示「已結束營業」。

位於台北東區商圈、鄰近明曜百貨的YumYum Deli，店內的料理選擇眾多，包括煙燻鮭魚凱薩沙拉、青蔥酸奶起司培根薯條等多種菜色，其他還有通心麵、炸雞等選擇，又以用料豐富、口味多元的「乳酪三明治」系列最具代表性，提供有牛肉、豬肉、雞肉等十餘種口味。中西食材合併的「炸排骨乳酪三明治」、「蒜苗香腸起司薯條」，也都是不少顧客的心頭好，甚至還曾與網紅「白痴公主」推出過聯名餐點。

除了店內的特色料理之外，YumYum Deli打造了具有美式鄉村風格的用餐環境，在木造桌椅、白磚牆、卡通畫像、霓虹燈的元素襯點之下，帶來輕鬆悠閒的氛圍，因此自開幕以來，就吸引不少閨蜜型、網美型顧客造訪。目前YumYum Deli在Google地圖累積近700則評論，平均3.6分；IG上有近8,000則貼文。