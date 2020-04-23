聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／東區人氣餐廳「YumYum Deli」熄燈 店面人去樓空
又有東區餐廳熄燈！創立於2015年的人氣美式餐廳「YumYum Deli」，原本充滿活力的店面已經人去樓空，僅留下店門口的招牌。而官方臉書團也顯示「已結束營業」。
位於台北東區商圈、鄰近明曜百貨的YumYum Deli，店內的料理選擇眾多，包括煙燻鮭魚凱薩沙拉、青蔥酸奶起司培根薯條等多種菜色，其他還有通心麵、炸雞等選擇，又以用料豐富、口味多元的「乳酪三明治」系列最具代表性，提供有牛肉、豬肉、雞肉等十餘種口味。中西食材合併的「炸排骨乳酪三明治」、「蒜苗香腸起司薯條」，也都是不少顧客的心頭好，甚至還曾與網紅「白痴公主」推出過聯名餐點。
除了店內的特色料理之外，YumYum Deli打造了具有美式鄉村風格的用餐環境，在木造桌椅、白磚牆、卡通畫像、霓虹燈的元素襯點之下，帶來輕鬆悠閒的氛圍，因此自開幕以來，就吸引不少閨蜜型、網美型顧客造訪。目前YumYum Deli在Google地圖累積近700則評論，平均3.6分；IG上有近8,000則貼文。
YumYum Deli位於東區巷弄內的店面，目前內部已經全部拆除清空，只留下門口的看板。臉書專頁最近一則貼文是4月8日的商業午餐優惠方案，雖然並未提及停業或是改裝休息的資訊，但是頁面已經顯示「已結束營業」，另外店內電話，也已經為空號，無法接聽。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言