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獨／東區人氣餐廳「YumYum Deli」熄燈 店面人去樓空

聯合報 / 記者陳睿中/台北即時報導
東區人氣三名治店「YumYum Deli」目前已經人去樓空。記者陳睿中／攝影
東區人氣三名治店「YumYum Deli」目前已經人去樓空。記者陳睿中／攝影

又有東區餐廳熄燈！創立於2015年的人氣美式餐廳「YumYum Deli」，原本充滿活力的店面已經人去樓空，僅留下店門口的招牌。而官方臉書團也顯示「已結束營業」。

位於台北東區商圈、鄰近明曜百貨的YumYum Deli，店內的料理選擇眾多，包括煙燻鮭魚凱薩沙拉、青蔥酸奶起司培根薯條等多種菜色，其他還有通心麵、炸雞等選擇，又以用料豐富、口味多元的「乳酪三明治」系列最具代表性，提供有牛肉、豬肉、雞肉等十餘種口味。中西食材合併的「炸排骨乳酪三明治」、「蒜苗香腸起司薯條」，也都是不少顧客的心頭好，甚至還曾與網紅「白痴公主」推出過聯名餐點。

除了店內的特色料理之外，YumYum Deli打造了具有美式鄉村風格的用餐環境，在木造桌椅、白磚牆、卡通畫像、霓虹燈的元素襯點之下，帶來輕鬆悠閒的氛圍，因此自開幕以來，就吸引不少閨蜜型、網美型顧客造訪。目前YumYum Deli在Google地圖累積近700則評論，平均3.6分；IG上有近8,000則貼文。

YumYum Deli位於東區巷弄內的店面，目前內部已經全部拆除清空，只留下門口的看板。臉書專頁最近一則貼文是4月8日的商業午餐優惠方案，雖然並未提及停業或是改裝休息的資訊，但是頁面已經顯示「已結束營業」，另外店內電話，也已經為空號，無法接聽。

YumYum Deli以三明治最出名，也曾推出「糖醋排骨乳酪三明治」 。圖／擷取自YumYum Deli粉絲頁
YumYum Deli以三明治最出名，也曾推出「糖醋排骨乳酪三明治」 。圖／擷取自YumYum Deli粉絲頁
YumYum Deli的營業狀態，顯示「已結束營業」。圖／擷取自YumYum Deli粉絲頁
YumYum Deli的營業狀態，顯示「已結束營業」。圖／擷取自YumYum Deli粉絲頁

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