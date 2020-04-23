村上隆聯手潮牌Supreme入侵動物森友會？創造專屬角色與場景！

若是有在玩任天堂熱門遊戲「動物森友會」的玩家們，看到了由藝術家村上隆（Takashi Murakami）和殿堂級潮牌Supreme所設計的專屬角色與場景，一定會感到十分的驚喜。原來這是為了宣傳公益T恤而創造的活動之一，藉由這樣的方式，了解到對抗新冠肺炎需要更多人的協助。

新冠肺炎疫情仍舊嚴峻，而且北美國家成為目前最嚴重的地區，於是紐約潮牌Supreme就找來過去曾經合作的日籍藝術家村上隆操刀，結合了彼此品牌的經典元素，將在4月24日推出招牌的Box Logo T恤，販售金額將全數捐給公益團體「HELP USA」。這款T恤正面設計是取自村上隆《Flowers & Skulls》作品，特色就是太陽花圖案中暗藏骷髏頭，帶有生死與共的寓意。背面也印上了「TM/KK」字樣，骷髏頭及太陽花圖案並有「COVID-19 Relief Fund 2020」紀念文字，說明了T恤的創作緣由。

T恤正面設計是取自村上隆《Flowers & Skulls》作品，特色就是太陽花圖案中暗藏骷髏頭，帶有生死與共的寓意。圖／摘自instagram

這件公益慈善T恤將於美國及加拿大地區的Supreme線上發售，訂價為60美元，比起普通版本的Box Logo T恤略貴，不過仍有許多潮流迷想要入手。即使有許多媒體、網紅都在呼籲不要炒作這款T恤，但在拍賣網站上，仍舊出現了高達31倍，近1,900美元的高價。所以，網友也呼籲Supreme可以採取限量競標的方式，反而能募得更多的善款。

潮牌Supreme找來過去曾經合作的日籍藝術家村上隆操刀，結合了彼此品牌的經典元素，將在4月24日推出招牌的Box Logo T恤。圖／摘自instagram