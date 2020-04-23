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朴敏英、曾之喬愛上白鞋！隨便搭就可以穿出清新氣質
春夏時節許多人偏好穿亮色系服裝，而一雙永遠不過時的白色鞋款就是亮色系造型最百搭的好夥伴，清新不搶戲又兼顧優雅率性氣質。
韓劇《天氣好的話，我會去找你》日前迎來最終回，女主角朴敏英身穿白色洋裝外罩粉紅色毛衣外套，非常甜美溫柔。身為TOD’S韓國品牌大使，她也特別用TOD’S標誌性的白色豆豆鞋搭配整體造型，既隨興又不失整體色彩的平衡典雅，和男主角徐康俊的合照更充滿讓人羨慕的粉紅泡泡呀！鞋底由133顆橡膠粒組成的豆豆鞋，外型簡約俐落，不僅適合休閒造型，在正式場合也也不會出錯，每季都推出不少新色新材質，或是細節小變化款。
另外，今年初才宣布升格人妻的曾之喬，也在日前秀出日常的街拍照，用輕熟感的西裝與長裙搭配Salvatore Ferragamo春夏全新Viva鞋款，純白色調搭配大型蝴蝶結細節，也是氣質滿點的組合。這雙鞋延伸自品牌經典的Vara女鞋，把原本的圓頭線條變成尖頭款式，除了有皮革款之外，還有牛仔布或亞麻帆布等多種材質可選擇。
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