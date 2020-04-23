「麵屋一燈胡麻冷沾麵」回來了！「7-11鮮食熱銷天王」回歸　歐姆蛋系列也有

經常在超商解決三餐的人都知道，7－ELEVEN的鮮食經常更換新品，有許多好滋味總是過一陣子就買不到了，尤其聯名合作、期間限定的快閃商品，總是熱銷一空，讓吃不到的人捶心肝，甚至就連小7店員都表示希望能再重新上市。因此，即日起7－ELEVEN將曾風靡一時的明星料理再度大集合回歸，包括正餐、輕食、飲料、烘焙、甜點等全都有，尤其像是「麵屋一燈濃厚胡麻冷沾麵」、「歐姆蛋系列」都是年度業績億元的明星料理，讓大家就近吃到餐廳等級的美味。

7－ELEVEN最受歡迎的鮮食第一名是與「日本拉麵之王」麵屋一燈聯名推出的「濃厚胡麻冷沾麵」，2018年雙方首度聯名就創下銷售突破200萬份紀錄，締造億元業績，獨家調味與沾麵新吃法讓人回味無窮。這次強勢回歸，是麵屋一燈專為7－ELEVEN開發的經典菜單升級版，以主廚指導獨家鰹魚醬汁搭配頂級芝麻醬，入口濃郁芝麻香帶出鰹魚鮮美，配上鮮嫩雞胸、石安牧場溏心蛋及厚實有咬勁的粗麵體，餘韻十足。

廣獲網友好評的「泰式打拋雞拌麵」，主打泰式料理主廚指導，使用泰國直輸打拋醬高溫爆炒雞絞肉，搭配薄皮酥炸雞腿排及青刀豆，這次回歸因應消費者需求降低辣度；去年曾上市的「歐姆蛋包飯」，口感滑嫩的擬真現做蛋包搭配日本可果美主廚配方與歐洲頂級番茄，剛上市3周單店就熱銷近千份，也在本次回歸之列。

搶攻換季商機，7－ELEVEN推出凱薩風味輕食，去年夏季限定區域試賣的「凱薩風味雞肉起司堡」以手切雞胸肉片搭配多樣生菜、起司，榮登堡類TOP 1熱銷商品，帶動業績增3成；另一款「凱薩風味雞肉沙拉」於4月初限定區域上市，優質蛋白雞胸肉搭配爽脆蔬菜與凱薩沙拉，帶動相關業績成長超過1成。

讓甜點控無法忘懷的有德記洋行旗下優菓甜坊推出的「優菓甜坊透沁日（仙草凍）」、「優菓甜坊浮雲花（黑糖豆花）」，連續兩年夏天在7－ELEVEN銷售共超過80萬碗，成為門市的熱銷甜點之一，即日起全新推出「優菓甜坊微戀玉（黑糖檸檬愛玉）」，主打創意雙糖包、酸甜自由配，內附檸檬糖包及黑糖糖包，可自行調整喜愛的酸甜度。

經典不敗的熱銷烘焙點心「葡式蛋塔」即日起也於7－ELEVEN近80間的現烤麵包專櫃上市，主打使用法國總統牌進口鮮奶油，搭配瑞穗鮮奶特調內餡，媲美專賣店等級。

飲品部分，CITY CAFE曾在夏季推出的西西里風檸檬氣泡咖啡系列，熱賣近300萬杯，7－ELEVEN現調飲品CITY TEA現萃茶即日起接力推出季節限定的「日式蜜柚茶」，特選酸味淡、香氣高雅的日本柚子，以四季春青茶為基底搭配香濃蜂蜜，吃得到果肉，4月22日起至5月5日晚上6點結合7－ELEVEN App線上抽抽樂活動，現萃茶全品項有兩杯1元、第2杯1折、第2杯49折、第2杯69折、新品日式蜜柚茶單杯特價49元等獎項，每人（帳號）每天限玩兩次。