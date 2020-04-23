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抗疫慈善拍賣畢生極致體驗！出價買和奧斯卡影后下午茶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
拍品4號，電影《007：生死交戰》全體演員簽名的場記板，目前12,000英鎊起。圖／取自邦瀚斯網站
拍品4號，電影《007：生死交戰》全體演員簽名的場記板，目前12,000英鎊起。圖／取自邦瀚斯網站

NETFLIX叫好又叫座的影集《王冠The Crown》，描述當代英國皇室的故事，連英國女王自己都是粉絲，已將邁入第三季。可曾想像與劇中扮演英國女王的奧斯卡影后奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）、演出瑪格麗特公主的海倫娜寶漢卡特（Helena Bonham Carter）、演出柴契爾夫人的前X檔案女主角吉蓮安德森（Gillian Anderson）、以及Emma Corrin扮演的黛安娜王妃，一起在特拉法加廣場的大蘇格蘭庭院酒店（Great Scotland Yard Hotel）享用一場皇家下午茶

「王冠」劇組全員為響應英國國民保健署新冠肺炎慈善單位緊急呼籲（NHS Charities Covid-19 Urgent Appeal），與國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）合作，推出慈善線上拍賣（Bonhams BLUE Auction）。拍品之一就是這個（偽）皇家下午茶。拍賣自即日起至4月29日止在官網競標，100%的收益都將捐贈給英國國民保健署（NHS）作為抗疫之用。

邦瀚斯的慈善線上拍賣得到各界熱烈響應，除了星光熠熠的「王冠」劇組全員下午茶，還有6度F1世界冠軍路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）在去年賽季中穿著的賽車服、傳奇樂團New Order經典專輯《Unknown Pleasures》40週年演唱會上出現的旗子，館長親自導覽的大英博物館之旅及與館長共進午餐、英國里奇蒙公爵於古德伍德宅第舉辦的私人賽車活動、以及目前最熱門的是電影《007：生死交戰》全體演員簽名的場記板等。許多拍品並非實際物件而是畢生難得、超乎想像的體驗，十分難得。

拍品39號，New Order經典專輯《Unknown Pleasures》40週年演唱會上出現的旗子，目前3,800英鎊起。圖／取自邦瀚斯網站
拍品39號，New Order經典專輯《Unknown Pleasures》40週年演唱會上出現的旗子，目前3,800英鎊起。圖／取自邦瀚斯網站
拍品27號，與「王冠」演員共享偽英國皇家下午茶，目前4,200英鎊起。圖／取自邦瀚斯網站
拍品27號，與「王冠」演員共享偽英國皇家下午茶，目前4,200英鎊起。圖／取自邦瀚斯網站
拍品33號，6度F1世界冠軍路易斯漢米爾頓2019年賽季中穿著的全套賽車服，目前7,500英鎊起。圖／取自邦瀚斯網站
拍品33號，6度F1世界冠軍路易斯漢米爾頓2019年賽季中穿著的全套賽車服，目前7,500英鎊起。圖／取自邦瀚斯網站

英國 下午茶 女王 新冠肺炎

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