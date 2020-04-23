抗疫慈善拍賣畢生極致體驗！出價買和奧斯卡影后下午茶

NETFLIX叫好又叫座的影集《王冠The Crown》，描述當代英國皇室的故事，連英國女王自己都是粉絲，已將邁入第三季。可曾想像與劇中扮演英國女王的奧斯卡影后奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）、演出瑪格麗特公主的海倫娜寶漢卡特（Helena Bonham Carter）、演出柴契爾夫人的前X檔案女主角吉蓮安德森（Gillian Anderson）、以及Emma Corrin扮演的黛安娜王妃，一起在特拉法加廣場的大蘇格蘭庭院酒店（Great Scotland Yard Hotel）享用一場皇家下午茶？

「王冠」劇組全員為響應英國國民保健署新冠肺炎慈善單位緊急呼籲（NHS Charities Covid-19 Urgent Appeal），與國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）合作，推出慈善線上拍賣（Bonhams BLUE Auction）。拍品之一就是這個（偽）皇家下午茶。拍賣自即日起至4月29日止在官網競標，100%的收益都將捐贈給英國國民保健署（NHS）作為抗疫之用。