朴敘俊登時尚雜誌封面 萬寶龍最潮新表獨家先戴帥一波

在三月一度成為熱搜焦點的「梨泰院GLASS」之後，以「栗子頭」成為亞洲超熱偶像的朴敘俊又有新動態。在即將登場的五月號韓國男性時尚雜誌上，朴敘俊展現憂鬱氣質同時戴上搶眼的萬寶龍（Montblanc）腕表。據悉這款藍色表面的款式除了是2020年最新款，要到本周五才會全球同步發表，只能說讓朴敘俊搶得頭香，獨家疾走帥一波。

事實上在這回雜誌拍攝中，朴敘俊的全身行頭大量選用萬寶龍的各式用品，從腕表、筆具、包款，以致耳機，無一不是萬寶龍2020年的主推款式。登上雜誌封面的腕表，是萬寶龍最新款的1858系列Geosphere世界時區腕表，有漸層深藍色的表面和皮表帶，甚至還能分辨日夜顯示，相當方便。而另一枚穿著丹寧夾克時配戴的款式雖然很模糊，但同樣是1858系列青銅腕表，是已經上市的常賣款。軍用式帆布表帶搭配青銅材質，正跟朴敘俊鄰家大男孩的青色風格、不謀而合。