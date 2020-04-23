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朴敘俊登時尚雜誌封面 萬寶龍最潮新表獨家先戴帥一波
在三月一度成為熱搜焦點的「梨泰院GLASS」之後，以「栗子頭」成為亞洲超熱偶像的朴敘俊又有新動態。在即將登場的五月號韓國男性時尚雜誌上，朴敘俊展現憂鬱氣質同時戴上搶眼的萬寶龍（Montblanc）腕表。據悉這款藍色表面的款式除了是2020年最新款，要到本周五才會全球同步發表，只能說讓朴敘俊搶得頭香，獨家疾走帥一波。
事實上在這回雜誌拍攝中，朴敘俊的全身行頭大量選用萬寶龍的各式用品，從腕表、筆具、包款，以致耳機，無一不是萬寶龍2020年的主推款式。登上雜誌封面的腕表，是萬寶龍最新款的1858系列Geosphere世界時區腕表，有漸層深藍色的表面和皮表帶，甚至還能分辨日夜顯示，相當方便。而另一枚穿著丹寧夾克時配戴的款式雖然很模糊，但同樣是1858系列青銅腕表，是已經上市的常賣款。軍用式帆布表帶搭配青銅材質，正跟朴敘俊鄰家大男孩的青色風格、不謀而合。
值得留意的是，另一組黑白照片中朴敘俊甚至戴上萬寶龍上個月發表的MB-01智慧耳機，一旦連結上網路後，還能搭配Google 語音助理功能。米色皮革與鉻金屬處理的這款耳機，搭配上麂皮短版外套跟俐落髮型，讓人忍不住也想上街跟著朴敘俊一起走跳啦！
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