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不再單調！UNDER ARMOUR結合迷彩印花 打造街頭最潮運動穿搭

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
為了女性運動者UNDER ARMOUR在這季推出結合街頭潮流與戶外機能的「UA Summit」系列服飾。圖／UNDER ARMOUR提供
為了女性運動者UNDER ARMOUR在這季推出結合街頭潮流與戶外機能的「UA Summit」系列服飾。圖／UNDER ARMOUR提供

就是想要搶眼穿搭！為了女性運動者UNDER ARMOUR在這季推出結合街頭潮流與戶外機能的「UA Summit」系列服飾，以夏日天堂迷彩印花為主要設計概念，穿上就能成為焦點。無獨有偶，adidas Originals與新興媒體平台「Girls Are Awesome」合作，利用獨特的虹彩色系來裝飾休閒運動服裝，一樣很吸睛。

UNDER ARMOUR的UA Summit系列在外型設計上，運用桃紅、湛藍以及米白色相互拼接而成，在強烈的色彩碰撞下顯得大膽突兀卻不失時髦，特別是在女性運動者間流行的緊身長褲，品牌將搶眼的撞色設計運用在這類單品上，一改內搭服飾過於單調的印象。除此之外，這系列包含機能防風外套、經典短T恤和機能T恤，正適合在日夜溫差大的春季氣候穿著。除了外型設計亮眼，像是防風外套還採用輕質防撕裂編織設計，兼顧耐久性與舒適度，而網眼布內襯與後背開叉設計則有助提升透氣性，讓身體散發的熱氣不影響運動效能。

UNDER ARMOUR UA Summit連帽外套3,880元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR UA Summit連帽外套3,880元。圖／UNDER ARMOUR提供

跨界合作的adidas Originals與Girls Are Awesome系列服飾與鞋款，則融合經典元素與創新設計，採用獨特的虹彩色系是系列服裝的亮點。希望透過以變化豐富的色彩呼應文化多樣性，並以經典的運動套裝形式呈現；除此之外，還有藉柔美女孩氛圍的柔和淡粉色和紫色對比，充滿中性風格的連身褲與長版襯衫夾克剪裁，說明了女力時代的到來。另外，系列鞋款則以經典Superstar為主無論是柔美淡粉搭配加厚鞋底設計、或是經典白鞋身點綴紫色標誌性三條線，每雙鞋款皆有專屬的聯名內底，以及標有「Girls Are Awesome」的特殊鞋跟拉環。

adidas Originals與Girls Are Awesome聯名系列彩色漸層夾克3,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals與Girls Are Awesome聯名系列彩色漸層夾克3,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals與Girls Are Awesome聯名系列Superstar Up鞋款4,090元。
adidas Originals與Girls Are Awesome聯名系列Superstar Up鞋款4,090元。

adidas Originals與Girls Are Awesome聯名系列彩色漸層長褲2,890元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals與Girls Are Awesome聯名系列彩色漸層長褲2,890元。圖／adidas Originals提供

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