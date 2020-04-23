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不再單調！UNDER ARMOUR結合迷彩印花 打造街頭最潮運動穿搭
就是想要搶眼穿搭！為了女性運動者UNDER ARMOUR在這季推出結合街頭潮流與戶外機能的「UA Summit」系列服飾，以夏日天堂迷彩印花為主要設計概念，穿上就能成為焦點。無獨有偶，adidas Originals與新興媒體平台「Girls Are Awesome」合作，利用獨特的虹彩色系來裝飾休閒運動服裝，一樣很吸睛。
UNDER ARMOUR的UA Summit系列在外型設計上，運用桃紅、湛藍以及米白色相互拼接而成，在強烈的色彩碰撞下顯得大膽突兀卻不失時髦，特別是在女性運動者間流行的緊身長褲，品牌將搶眼的撞色設計運用在這類單品上，一改內搭服飾過於單調的印象。除此之外，這系列包含機能防風外套、經典短T恤和機能T恤，正適合在日夜溫差大的春季氣候穿著。除了外型設計亮眼，像是防風外套還採用輕質防撕裂編織設計，兼顧耐久性與舒適度，而網眼布內襯與後背開叉設計則有助提升透氣性，讓身體散發的熱氣不影響運動效能。
跨界合作的adidas Originals與Girls Are Awesome系列服飾與鞋款，則融合經典元素與創新設計，採用獨特的虹彩色系是系列服裝的亮點。希望透過以變化豐富的色彩呼應文化多樣性，並以經典的運動套裝形式呈現；除此之外，還有藉柔美女孩氛圍的柔和淡粉色和紫色對比，充滿中性風格的連身褲與長版襯衫夾克剪裁，說明了女力時代的到來。另外，系列鞋款則以經典Superstar為主無論是柔美淡粉搭配加厚鞋底設計、或是經典白鞋身點綴紫色標誌性三條線，每雙鞋款皆有專屬的聯名內底，以及標有「Girls Are Awesome」的特殊鞋跟拉環。
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