有機美妝Celvoke夏妝報到 呈現嬉皮玩樂的與世無爭之美

這兩年紅遍日本美妝圈，訴求萃取天然有機成份的時尚美妝Celvoke發表全新2020夏季彩妝，巧妙運用仙氣空靈的草木綠、迷幻浪漫的大地裸、陽光般暖橙色調的「玩色煥彩彩妝霜」，可同時打造眼睛、臉頰及雙唇，今夏要以純淨發色的質感，來呈現與世無爭之美。

時尚彩妝師娃娃也特別分享，Celvoke今夏帶來的與世無爭之美，並非有距離感的空靈之美，而是帶點玩樂、嬉皮，享受著自由之夏的愉悅和自在。

此外，娃娃也建議，底妝前可多一道保養程序，使用以燕窩為主成份的「上質活顏前導精萃油」為肌膚打好底，透過天然複合成分可為不穩定肌放鬆、柔嫩滋養，使後續妝感更加服貼，由內透出自然光感，再運用眼睛、臉頰、雙唇多用途的高人氣「玩色煥彩彩妝霜」，便能透出如陽光般閃耀的色澤與光芒。

且本季全新三色的「玩色煥彩彩妝霜」，都加入了如同陽光般閃耀的金色細膩低調光澤，讓肌膚呈現彷彿被陽光親吻過，訴求可透出沒有厚重粉感卻能閃耀著清新自然的健康光暈，為臉龐創造明亮光采。

其中，主打色「冰滴水蜜桃」，是一款輕盈不甜膩的暖橙色調，加入極度細緻金色光澤，可輕柔自然融於肌膚。另一款「嫩綠萊姆」則是看似萊姆綠般的嫩綠色，但塗抹於肌膚後呈現的卻是水亮、純淨和透明，可讓臉龐煥發仙氣感。第三款「粉橙西柚」，是一款粉嫩清透的粉橙色彩，但各種角度折射下還會細閃著金色光燦，隱約流露微性感的光暈。

同時，這次Celvoke亦有全新三色的「玩色晶漾唇蜜」同步推出，訴求98%以上天然成分配方，化妝同時保養美唇，可呈現亮澤豐潤的晶漾唇，共有肉桂杏仁、奶油南瓜和蜜糖紅橙三色。