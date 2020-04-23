西班牙「臺灣偶戲大集合」特展線上重新開展

「台灣偶戲大集合」於4月22日推出「線上展覽」，實體展覽將待西班牙相關禁令解除後，擇期對外開放。圖／文化部駐西班牙代表處文化組提供

文化部駐西班牙代表處文化組與西班牙托羅薩國際偶戲中心(TOPIC TOLOSA)合作，自109年3月14日起至11月1日止，於西班牙北部巴斯克自治區吉樸思構省(Guipúzcoa)托羅薩市(Tolosa)之托羅薩國際偶戲中心舉辦「臺灣偶戲大集合(Teatro de marionetas de Formosa)」特展，展出「台原亞洲偶戲博物館」180多件館藏，創下該館典藏赴海外展覽規模最大之一次，亦為臺灣偶戲首次最完整之展覽。

「臺灣偶戲大集合」特展由台原亞洲偶戲博物館館長羅斌(Robin Erik Ruizendaal)擔任策展人，展品包含皮影戲偶、臺灣金光布袋戲戲偶及戲偶服飾配件等珍貴藏品，布展團隊更將整座布袋戲台運至西班牙，讓觀眾得以近距離欣賞傳統戲台經典場景。

本次展覽原定於3月14日開幕，惟開展首日即遇西班牙政府宣布國家進入「警戒狀態(Estado de alarma)」，致展覽無法如期開展。為彌補實體展覽因受疫情衝擊致觀眾無法親臨展場參觀之遺憾，台原亞洲偶戲博物館與托羅薩國際偶戲中心及駐西組共同合作，於臺北、托羅薩及馬德里三地進行「臺灣偶戲大集合－線上展覽」跨國製作，並於4月22日推出「線上展覽」重新開展，實體展覽將待西班牙相關禁令解除後，擇期對外開放。

「臺灣偶戲大集合－線上展覽」完整呈現實體展覽之單元說明、重點選件介紹及展場照片等豐富內容，網站語言版本更涵蓋國際重要官方語言(中、英、西、法)及展覽所在地西班牙巴斯克自治區官方語言「巴斯克語(El vasco)」。此外，駐西組亦新增製作展覽紀實影片，透過鏡頭呈現展場實景，並邀請策展團隊現身分享展覽梗概及籌備歷程，完整影片亦可在線上展覽網站中觀賞。

文化部邀請全球民眾在防疫期間，透過網路平台之無邊界，突破時間與空間之限制，漫步「臺灣偶戲大集合－線上展覽」，一窺臺灣偶戲藝術文化之發展歷程及特色，並感受我國偶戲藝術文化之豐富面貌及細膩而精緻之美。

「台灣偶戲大集合」於4月22日推出「線上展覽」，實體展覽將待西班牙相關禁令解除後，擇期對外開放。圖／文化部駐西班牙代表處文化組提供

「台灣偶戲大集合(Teatro de marionetas de Formosa)」特展

展期：2020年3月14日至11月1日

地點：托羅薩國際偶戲中心(Centro Internacional del Títere de Tolosa， Euskal Herria Plaza, 1, 20400 Tolosa, Euskadi, Spain)

「台灣偶戲大集合－線上展覽」

網址： http://www.teatrodemarionetasdeformosa.com/

展期：2020年4月22日至2021年4月15日

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