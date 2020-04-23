訂報加贈Hami月讀包90天 限時超值組合只在聯合報

Hami書城月讀包提供6大主流報紙、超過8,000本橫跨商管行銷、投資理財、汽車、旅遊、時尚等主題的電子雜誌，及每月精選萬元以上30本人氣熱銷電子書無限暢讀。聯合報系與Hami書城合作，即日起推出「預付900元可獲3個月聯合報（或聯晚）及Hami書城90天月讀包」方案（原價1,437元），錯過可惜。

Hami書城4月推出話題最夯台劇「想見你」原著小說、新冠疫情話題書「我要活下去：韓國MERS風暴裡的人們」和蔣勳的「歲月靜好：蔣勳 日常功課 」，另精選「Deep Work深度工作力」、「福爾摩斯思考術」、「每天3分鐘，寫手帳練出好英文」等好書，讓需在家工作或學習的上班族、學生有好書陪伴。

Hami書城繼去年4月23日世界閱讀日當天，創下單日6.2萬本電子書刊下載紀錄，今年4月23日再推出「全台免費閱讀」活動，邀請民眾一起共讀；只要在當天開啟Hami書城App，並啟用「定位閱讀」，即可免費下載書城內四月推薦好書。

Hami書城指出，4月23日當天開啟Hami書城App，並參加423閱讀日簽到活動，還能參加抽獎，有機會把價值7,990元Apple AirPod Pro無線耳機帶回家。

另外，為迎接今年最甜蜜的日子（2020520），Hami書城四月每周三都會為讀者推薦一本台灣愛情原創小說，包含近期引爆話題偶像劇「想見你」、台灣第一本網路原創小說「第一次親密接觸」及台灣愛情戲劇始祖－瓊瑤代表作，均可於Hami書城月讀包限時免費下載，還有劉軒的有聲課程，幫想在520那天告白的你惡補溝通力！