聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄第3間！壽司郎鳳山店4／27開幕　極上鮪魚大腹40元

聯合報 / 記者陳睿中/台北即時報導

來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，將於4月27日正式開設「高雄鳳山店」，成為高雄的第3間門市。為慶祝開幕，店內也將推出「極上鮪魚大腹」特價40元的限時優惠活動。

創立於大阪，目前在日本擁有超過500間店舖的「壽司郎」，提供百餘款的壽司與輕食料理、炸物、點心，業績已經連續8年蟬聯日本連鎖壽司品牌之冠，因此被譽為「日本第一迴轉壽司」。2018年6月，壽司郎首度登台，目前在台灣的台北、新北、台中、台南、高雄等地均有分店。

即將開幕的高雄鳳山店，最初原訂於3月23日開幕，但因為內部因素，調整至4月27日正式開幕。門市位於中正路商圈，距離鳳山捷運站約6分鐘步行時間，店內設有208席座位，也是繼夢時代店、中正店之後的高雄第3間分店。除了「極上鮪魚大腹」特價40元的開幕限時優惠活動外，壽司郎自4月中旬起，也於全台門市新推出起司祭活動，包括有辣味美乃滋鮭魚、炙燒起司貝柱、炙燒起司培根、炙燒羅勒鮮蝦等新品，每盤40元起。另外還有魩仔魚軍艦、沙丁魚天婦羅、醃漬柚子胡椒生鮭、紅鹽帶膜鮭魚卵等不同產品。

壽司 日本 新北

延伸閱讀

防疫不鬆懈 高雄地標亮燈為醫護加油

喬丹簽名球衣拍出這個高價 能買台北30坪公寓、高雄透天厝

高雄酒吧噪音稽查16次均沒超標 仍判賠樓下住戶12萬

防社區感染 韓國瑜：高雄5月3日兵推演練

相關新聞

高雄第3間！壽司郎鳳山店4／27開幕　極上鮪魚大腹40元

來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，將於4月27日正式開設「高雄鳳山店」，成為高雄的第3間門市。為慶祝開幕，店內也將推出「極上...

Lady nara進駐新竹！開幕限定「泰奶抹醬法式土司」

來自泰國的知名網美餐廳「Lady nara」，繼台北、中壢等門市後，再於4月23日進駐新竹SOGO。店內除了延續一貫的柔...

《夫婦的世界》最強富二代「小三」 行頭居然千元有找

韓劇《夫婦的世界》正在熱播，也成為許多網友討論的焦點，劇中的富二代小三呂多景（韓素希飾），目前已經成功扶正為正宮老婆，目...

顯白棗紅唇！YSL方、圓管明星商品推新色 還有可愛限定新包裝

講到YSL最經典口紅商品，絕對不能不提「情挑誘光水唇膏」和「奢華緞面唇膏」。適逢五月母親節檔期，接著又要迎接象徵「我愛你...

買給男友再拿來自己用 MONCLER Logo零錢鍊帶包太可愛

MONCLER推出輕薄帥氣的2020春夏系列，以夏日登山者的穿搭為靈感，打造復古運動風，將五○年代的美學作為男士戶外系列...

手指間的確幸 Qeelin PIAGET 寶石好色正能量連發

平凡的日常中，色彩總能帶來歡快氣氛，快速轉動磁場、帶來正面好心情。珠寶品牌Qeelin喊出新口號「True Colour...

怎麼那麼可愛！連馬匹也有個人照 GUCCI拍廣告兼做公益保護動物

很多時尚品牌喜歡讓動物出現在形象廣告中，今年春夏GUCCI就以馬為主角推出#ofCourseAHorse形象企劃，讓馬跟...

腮紅粉、嫩桃紅好春天 珍妮佛羅培茲拎COACH手袋變年輕

COACH和kate spade都推出春日的粉嫩色系包款，將柔嫩淡雅的色彩，賦予活潑的輪廓，並結合品牌經典細節，推出白、...

徐若瑄化身V總監 代言輝葉「追夢椅」兼顧美麗與智慧

輝葉按摩椅今年再度邀請徐若瑄擔任年度品牌代言人，在最新廣告中徐若瑄化身精明幹練的「V總監」，面對市場上按摩椅總要在時尚外...

全聯推三麗鷗全明星甜點系列 OREO聯名款也出邪惡新品

全聯We Sweet甜點又要讓人暴動啦！首度與可愛肖像結合，召喚萌系教主三麗鷗明星，於4月24日至5月7日推出6款甜點，...

奢華貴氣的穿搭範本 朴敏英、Jessica甜美模樣超人氣

奢華簡約的穿搭，讓人氣明星更添魅力，朴敏英日前穿了CELINE經典獵裝外套，搭襯清淡妝容，顯出好氣色；歌手Jessica...

4月23日「世界閱讀日」中華電信Hami書城多款好書免費看！再抽AirPods Pro

迎接4月23日「世界閱讀日」，中華電信Hami書城於4月23日當天開放全台行動電話用戶免費體驗Hami書城中最受訂戶青睞...

熱門新聞

全聯6折開賣時段曝光 他搶下神級商品煞羨網友：超划算

62元滿滿一鍋！全聯超強蚵仔麵線 吃過的網友都說讚

不敵疫情！成立15年「貝克漢健身中心」宣告結束營業　網友傻眼不捨

「口罩實名制3.0」4/22上路！4大超商領口罩優惠快筆記

發明N95口罩核心技術 蔡秉燚：寧救1億人、不要1億美金

口罩退燒？便利商店插卡預購實測速度超快

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。