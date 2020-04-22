高雄第3間！壽司郎鳳山店4／27開幕　極上鮪魚大腹40元

來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，將於4月27日正式開設「高雄鳳山店」，成為高雄的第3間門市。為慶祝開幕，店內也將推出「極上鮪魚大腹」特價40元的限時優惠活動。

創立於大阪，目前在日本擁有超過500間店舖的「壽司郎」，提供百餘款的壽司與輕食料理、炸物、點心，業績已經連續8年蟬聯日本連鎖壽司品牌之冠，因此被譽為「日本第一迴轉壽司」。2018年6月，壽司郎首度登台，目前在台灣的台北、新北、台中、台南、高雄等地均有分店。

即將開幕的高雄鳳山店，最初原訂於3月23日開幕，但因為內部因素，調整至4月27日正式開幕。門市位於中正路商圈，距離鳳山捷運站約6分鐘步行時間，店內設有208席座位，也是繼夢時代店、中正店之後的高雄第3間分店。除了「極上鮪魚大腹」特價40元的開幕限時優惠活動外，壽司郎自4月中旬起，也於全台門市新推出起司祭活動，包括有辣味美乃滋鮭魚、炙燒起司貝柱、炙燒起司培根、炙燒羅勒鮮蝦等新品，每盤40元起。另外還有魩仔魚軍艦、沙丁魚天婦羅、醃漬柚子胡椒生鮭、紅鹽帶膜鮭魚卵等不同產品。