Lady nara進駐新竹！開幕限定「泰奶抹醬法式土司」

來自泰國的知名網美餐廳「Lady nara」，繼台北、中壢等門市後，再於4月23日進駐新竹SOGO。店內除了延續一貫的柔美用餐氛圍，以及一系列的泰式餐點外，還於開幕期間限時推出2款限定料理，消費滿額還可獲得母親節特製蛋糕。

Lady nara是NARA Thai Cuisine旗下的曼谷新潮流泰食餐廳，設於Central Embassy百貨內，自2017年8月創立。店內的菜單與裝潢，均是以女性為出發點，供應一系列輕食、鹹食、甜食與飲品，是不少網美熱愛的打卡地點。2019年4月，Lady nara正式進駐台灣，於統一時代百貨台北店開設首間海外門市。後又進駐中壢SOGO。

即將開幕的Lady nara新竹SOGO店，同樣延續一貫的設計風格，設有泰國進口的「孔雀椅」，並供應泰舒芙、香辣蟹肉櫛瓜麵、香辣雞歐姆蛋飯等料理。在4月23日至6月30日期間，還有開幕限定的「泰奶抹醬法式土司」以及「鹹蛋黃炸雞」，藉由一甜一鹹的組合，帶來不同的體驗，售價各為260、280元。