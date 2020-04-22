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Lady nara進駐新竹！開幕限定「泰奶抹醬法式土司」
來自泰國的知名網美餐廳「Lady nara」，繼台北、中壢等門市後，再於4月23日進駐新竹SOGO。店內除了延續一貫的柔美用餐氛圍，以及一系列的泰式餐點外，還於開幕期間限時推出2款限定料理，消費滿額還可獲得母親節特製蛋糕。
Lady nara是NARA Thai Cuisine旗下的曼谷新潮流泰食餐廳，設於Central Embassy百貨內，自2017年8月創立。店內的菜單與裝潢，均是以女性為出發點，供應一系列輕食、鹹食、甜食與飲品，是不少網美熱愛的打卡地點。2019年4月，Lady nara正式進駐台灣，於統一時代百貨台北店開設首間海外門市。後又進駐中壢SOGO。
即將開幕的Lady nara新竹SOGO店，同樣延續一貫的設計風格，設有泰國進口的「孔雀椅」，並供應泰舒芙、香辣蟹肉櫛瓜麵、香辣雞歐姆蛋飯等料理。在4月23日至6月30日期間，還有開幕限定的「泰奶抹醬法式土司」以及「鹹蛋黃炸雞」，藉由一甜一鹹的組合，帶來不同的體驗，售價各為260、280元。
除了開幕優惠外，4月23日至5月10日期間，單筆消費滿2,000元，即贈送「泰茶小圓蛋糕」，讓民眾為媽媽獻上祝福。參與打卡活動，還可獲得「甜醬雞米花」的電子兌換券。另外4月23日至5月24日期間，為慶祝開幕，來店參與打卡活動，即可獲得會員點數200點，累積至5000點，即可兌換價值360元的泰舒芙。
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