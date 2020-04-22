《夫婦的世界》最強富二代「小三」 行頭居然千元有找

韓劇《夫婦的世界》正在熱播，也成為許多網友討論的焦點，劇中的富二代小三呂多景（韓素希飾），目前已經成功扶正為正宮老婆，目前網友多數討論熱烈的是正宮池善雨的奢華穿著，不過也有網友發現，小三韓素希雖然是富二代，但居然穿著、包包、配戴的飾品多是平價品牌，其中最能展現女人魅力的耳環，韓素希幾乎都是配戴韓系飾品品牌，藉此展現出小三的高貴又傲嬌的氣勢。

飾品是女生展現魅力的重要配件，不同場合、搭配不同服裝樣式與飾品，都能相互印襯。出生於1994的韓素希，劇中飾演「呂多景」最美小三，以一頭唯美大捲髮，展現出迷人的女性魅力，而讓她柔美更加分的，當然就是撥頭髮時，所露出來的耳環。

網友就發現，韓素希在劇中角色設定是富二代，但配戴的耳環幾乎都是平價款，台幣千元有找，小資女也能輕鬆入手，加強女性傲嬌魅力。

韓素希劇中，最常配戴的飾品是韓系品牌Haesoo.L，該品牌2016年才成立，幾乎以純銀材質打造，共有超過600款商品，Haesoo.L也積極與韓劇、韓綜等各藝人合作，除了《夫婦的世界》的韓素希配戴外，《梨泰院》女二吳秀雅在劇中也曾配戴過。

韓素希在劇中配戴的Haesoo.L耳環，多以水鑽款式為主，有花朵、雪花等造型為主，雖然不是特別誇張，但只要一撥頭髮，絕對會讓人一眼看到，平均售價38,000韓元起，約台幣930元起，就能入手。

另一配戴品牌則是韓系品牌J.ESTINA，價格比Haesoo.L略高，該品牌名稱來自保加利亞王妃的吉奧瓦娜公主，因此兼具優雅與高貴形象。劇中韓素希與正宮第一次見面時，就是配戴J.ESTINA的金色耳環，該款售價27萬韓元，約台幣6,600元，算是裡面配戴比較高價的單品。