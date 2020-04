顯白棗紅唇！YSL方、圓管明星商品推新色 還有可愛限定新包裝

講到YSL最經典口紅商品,絕對不能不提「情挑誘光水唇膏」和「奢華緞面唇膏」。適逢五月母親節檔期,接著又要迎接象徵「我愛你」的5月20日,YSL特別推出了限定版的「愛戀爆擊I LOVE YOU SO POP」主題唇膏管身和粉紅禮盒,把這兩大經典商品重新包裝,透過可愛俏皮的圖案來傳遞滿滿心意。

這次YSL運用不同顏色的愛心、嘴唇和眼睛圖樣搭配粉紅、藍等色塊點綴金色唇膏管身,打造限定版限量水潤質地的「情挑誘光水唇膏」和帶奶油緞霧面感的「奢華緞面唇膏」新包裝,色號上則是推出4種新色選,分別有#110西柚紅調、#114棗泥紅棕調、#119漿果莓紅調、#120柿子紅棕調。其中#114的復古好氣色和#120的顯白特質,都是特別推薦的色選。