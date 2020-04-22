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顯白棗紅唇！YSL方、圓管明星商品推新色 還有可愛限定新包裝
講到YSL最經典口紅商品，絕對不能不提「情挑誘光水唇膏」和「奢華緞面唇膏」。適逢五月母親節檔期，接著又要迎接象徵「我愛你」的5月20日，YSL特別推出了限定版的「愛戀爆擊I LOVE YOU SO POP」主題唇膏管身和粉紅禮盒，把這兩大經典商品重新包裝，透過可愛俏皮的圖案來傳遞滿滿心意。
這次YSL運用不同顏色的愛心、嘴唇和眼睛圖樣搭配粉紅、藍等色塊點綴金色唇膏管身，打造限定版限量水潤質地的「情挑誘光水唇膏」和帶奶油緞霧面感的「奢華緞面唇膏」新包裝，色號上則是推出4種新色選，分別有#110西柚紅調、#114棗泥紅棕調、#119漿果莓紅調、#120柿子紅棕調。其中#114的復古好氣色和#120的顯白特質，都是特別推薦的色選。
而為了讓大家在母親節和520慶祝節日可以方面送禮，YSL也特別推出「愛戀爆擊I LOVE YOU SO POP」限定禮盒。可以依照喜好挑選限量奢華緞面唇2入組或限量情挑誘光水唇膏2入組，另外還有搭配「恆久完美氣墊粉餅」的兩種禮盒可以選擇。全系列都在4月25日正式開賣！
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