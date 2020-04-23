廣三SOGO寵愛媽咪 抗疫有禮

聯手麗莎和卡斯柏 一起給媽咪的愛

廣三SOGO百貨母親節祭出超值回饋，即日起至5/12於活動期間在全館當日單筆滿3,000送300（部分櫃位除外），化妝品單筆2,000送200，期間限定的名品、珠寶單筆滿5,000送500以及大家電單筆滿10,000送1,000，其中特別加碼按摩椅單櫃滿30,000送紅利點數2000點，搭配銀行刷卡禮還享有高回饋，就是要這次母親節衝買氣，輕鬆採購媽咪們的專屬母親節好禮！另外，持Smart Card好處多多，即日起，持Smart Card單筆滿1,000還可以兌換一組抽獎號碼，有機會抽中價值高達118,000元的bgreen運動舒壓椅，讓媽咪可以享運動、享輕鬆！

圖／廣三SOGO 提供

本次推出「麗莎和卡斯柏」聯名卡友禮，週週都與防疫時期，暖心陪伴你！首週4/23(四)為Smart Card卡友禮「煮飯好幫手－手套組(2入)」，在家動手料理，由麗莎和卡斯柏陪你一起隔熱防燙好安心；而隔週4/30(四)也推出廣三SOGO聯名卡卡友獨享禮「午休好夥伴－玩偶毛毯(卡斯柏款)」，不管是宅在家抗疫、遠距上課或是在公司辛苦打拼，都陪你一起入睡；最後一週5/7(四)的APP搭配指定七大銀行－台北富邦、花旗、國泰世華、台新、中信、匯豐、合庫銀行，卡友禮為「外帶超方便－保溫罐700ml」，暖心陪你度過防疫時刻！

圖／廣三SOGO 提供

圖／廣三SOGO 提供

圖／廣三SOGO 提供

好康資訊即將上線 一手掌握不錯過

加入廣三SOGO APP不僅可以兌換卡友禮、累點及紅利折抵外，超值優惠商品及眾多活動資訊即刻瀏覽，「手機就是您的行動會員」，使用APP扣點還可獲優惠券，省下荷包，買得更多，多款商品等著你來挑選。

因應疫情升溫，廣三SOGO百貨也做出應對政策，除現有館內美食可透過外送平台將熱騰騰的餐點送到家門口，目前也積極擴充規劃線上購物商城，讓客人在家也能輕送購物。

活動皆有保持社交距離 手作抗疫商品正夯

疫情延燒，外出除了要做好防疫措施外，自己動手做抗疫商品，防疫自己來，在5/3(日)推出抗菌生活手作課程，乾洗手隨身瓶＋抗菌噴霧一起帶著走！現在就可以至12F贈品處繳費或APP線上匯款報名！在做好防疫與社交距離的前提下，廣三SOGO也有舉辦需多母親節相關活動，「說出對媽媽的愛」於即日起募集開始，大方的說出對媽咪的愛，填寫相關參加資訊，就有機會在館內播放，還可兌換參加獎好禮！

5/2(六)「溫馨母親節˙花藝教室」，親手做出花藝飾品，表達對媽媽平日辛苦的付出與感謝，即日起就可以至12F贈品處繳費報名。往年最受媽咪喜愛的「絕代風華－媽媽歌廳秀」歌唱大賽也將於5/9(六)熱鬧展開，凡對自己歌喉有自信的媽咪們快來一起報名參加，唱出屬於自己的經典年代。

徐徐微風的午後，一起來廣三SOGO放鬆聽音樂吧！分別於4/26(日)、5/10(日) 、5/16(六) 、5/17(日)下午13：00開始有眾多實力派街頭藝人接續有精彩演出，趁此次母親節來廣三SOGO百貨添購所需商品，盼能再次齊聚買氣。

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