買給男友再拿來自己用 MONCLER Logo零錢鍊帶包太可愛

MONCLER推出輕薄帥氣的2020春夏系列，以夏日登山者的穿搭為靈感，打造復古運動風，將五○年代的美學作為男士戶外系列的風格，其中的零錢頸鍊小包款，為中性配件，成為這系列的亮點單品。

演繹復古經典的夏日登山系列，是都會雅痞勇闖山野間的穿搭選擇，不僅可日常穿搭，在延續經典元素之外，更強調機能性。輕薄夾克、春季外套以柔和的大地色系為基調，注入紅色線條作為鮮明點綴。軍裝風剪裁的防風外套，則是採用品牌獨特的尼龍面料和三色拉鍊，做為標誌細節，塑造乾淨簡單的型男穿搭。