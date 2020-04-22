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買給男友再拿來自己用 MONCLER Logo零錢鍊帶包太可愛
MONCLER推出輕薄帥氣的2020春夏系列，以夏日登山者的穿搭為靈感，打造復古運動風，將五○年代的美學作為男士戶外系列的風格，其中的零錢頸鍊小包款，為中性配件，成為這系列的亮點單品。
演繹復古經典的夏日登山系列，是都會雅痞勇闖山野間的穿搭選擇，不僅可日常穿搭，在延續經典元素之外，更強調機能性。輕薄夾克、春季外套以柔和的大地色系為基調，注入紅色線條作為鮮明點綴。軍裝風剪裁的防風外套，則是採用品牌獨特的尼龍面料和三色拉鍊，做為標誌細節，塑造乾淨簡單的型男穿搭。
而兼具復古時髦氣息與未來科技感的Donan雙面外套，是運用襯衫輪廓剪裁拼接金屬銀色塗層，創造出流線感；最浮誇的視覺效果則是「迷彩印花X科技尼龍」的街頭潮流單品，Vidourle藍色外套即是此系列代表，而Saut外套則採用了流行的手工紮染工藝，透過漸層色彩，彷彿將高山雪線的美景作為服裝藝術表現。同系列配件還包括粉色迷彩泳褲等，此外，以品牌logo打造的零錢包，附有頸鍊，則是很適合買給男友、自己拿來戴的時髦小物。
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