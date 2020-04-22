快訊

公衛師法來了！行政院會明拍板 想獲資格得考試加證書

【疫情燒藝情1】連雲門也撐不下去 年燒破億恐拿劇場貸款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手指間的確幸 Qeelin PIAGET 寶石好色正能量連發

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Qeelin的Wulu系列推出多款鑲嵌有鑽石與翡翠、珍珠母貝與黑色鋯瑪瑙的珠寶戒指，用顏色翻轉沉悶心情。圖 / Qeelin提供。
Qeelin的Wulu系列推出多款鑲嵌有鑽石與翡翠、珍珠母貝與黑色鋯瑪瑙的珠寶戒指，用顏色翻轉沉悶心情。圖 / Qeelin提供。

平凡的日常中，色彩總能帶來歡快氣氛，快速轉動磁場、帶來正面好心情。珠寶品牌Qeelin喊出新口號「True Colourful Me」，強調透過寶石豐富的色彩，賦予旗下Wulu系列戒指樂觀與積極新態度。Qeelin創始人暨創意總監Dennis Chan為此表示：「這些寶石的顏色獨特而優雅，象徵歡樂和積極。而且它們搭配千變萬化，既凸顯配戴者個人風格，又能呈現活力與趣味。」

Wulu系列的設計靈感源自東方元素中的「葫蘆」，葫蘆其形線條又如阿拉伯數字的8，頗具幾何與流暢的趣味。這回Qeelin則將戒指鑲嵌上了鑽石、翡翠、珍珠母貝、翡翠或鋯瑪瑙，讓白K金或玫瑰金的戒指透過顏色散發輕快的鮮明能量。而伯爵（PIAGET）的Possession戒指原本就強調轉動設計，像一個配戴在身上的小遊戲，隨手一轉、其樂無窮。其中一款選用土耳其石搭配鑽石，轉？不轉？土耳其的淺綠，已經很迷人。

另外寶詩龍（Boucheron）則有一枚黃K金的Animaux動物系列Kaa靈蛇戒指，取蛇形溫柔纏繞的意念，搭配一顆14.97克拉克拉的橢圓形切割黃水晶。黃水晶另外帶有快樂、健康、財富的意涵，透明而光潔，單純凝望，令心神悠遊其中，已經很迷人。

Boucheron，Animaux動物系列Kaa靈蛇指環，黃K金，鑲嵌1顆橢圓切割黃水晶約14.97克拉，31萬5,000元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Animaux動物系列Kaa靈蛇指環，黃K金，鑲嵌1顆橢圓切割黃水晶約14.97克拉，31萬5,000元。圖 / Boucheron提供。
PIAGET的Possession系列戒指，可疊加搭配，創造豐富色彩視覺。圖 / PIAGET提供。
PIAGET的Possession系列戒指，可疊加搭配，創造豐富色彩視覺。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Possession戒指，18K玫瑰金，鑲飾20顆圓形鑽石與2顆綠松石，93,000元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Possession戒指，18K玫瑰金，鑲飾20顆圓形鑽石與2顆綠松石，93,000元。圖 / PIAGET提供。

土耳其

延伸閱讀

世界地球日！3個愛地球的人美心美珠寶

「鑽石西裝」讓金高銀看傻眼！李敏鎬《The King：永遠的君主》力挺韓國設計師

粉到崩潰！ IG人氣甜點店 飛行寶石下午茶

BVLGARI CINEMAGIA 頂級珠寶展揮灑電影魔法

相關新聞

顯白棗紅唇！YSL方、圓管明星商品推新色 還有可愛限定新包裝

講到YSL最經典口紅商品，絕對不能不提「情挑誘光水唇膏」和「奢華緞面唇膏」。適逢五月母親節檔期，接著又要迎接象徵「我愛你...

買給男友再拿來自己用 MONCLER Logo零錢鍊帶包太可愛

MONCLER推出輕薄帥氣的2020春夏系列，以夏日登山者的穿搭為靈感，打造復古運動風，將五○年代的美學作為男士戶外系列...

手指間的確幸 Qeelin PIAGET 寶石好色正能量連發

平凡的日常中，色彩總能帶來歡快氣氛，快速轉動磁場、帶來正面好心情。珠寶品牌Qeelin喊出新口號「True Colour...

怎麼那麼可愛！連馬匹也有個人照 GUCCI拍廣告兼做公益保護動物

很多時尚品牌喜歡讓動物出現在形象廣告中，今年春夏GUCCI就以馬為主角推出#ofCourseAHorse形象企劃，讓馬跟...

腮紅粉、嫩桃紅好春天 珍妮佛羅培茲拎COACH手袋變年輕

COACH和kate spade都推出春日的粉嫩色系包款，將柔嫩淡雅的色彩，賦予活潑的輪廓，並結合品牌經典細節，推出白、...

徐若瑄化身V總監 代言輝葉「追夢椅」兼顧美麗與智慧

輝葉按摩椅今年再度邀請徐若瑄擔任年度品牌代言人，在最新廣告中徐若瑄化身精明幹練的「V總監」，面對市場上按摩椅總要在時尚外...

全聯推三麗鷗全明星甜點系列 OREO聯名款也出邪惡新品

全聯We Sweet甜點又要讓人暴動啦！首度與可愛肖像結合，召喚萌系教主三麗鷗明星，於4月24日至5月7日推出6款甜點，...

奢華貴氣的穿搭範本 朴敏英、Jessica甜美模樣超人氣

奢華簡約的穿搭，讓人氣明星更添魅力，朴敏英日前穿了CELINE經典獵裝外套，搭襯清淡妝容，顯出好氣色；歌手Jessica...

4月23日「世界閱讀日」中華電信Hami書城多款好書免費看！再抽AirPods Pro

迎接4月23日「世界閱讀日」，中華電信Hami書城於4月23日當天開放全台行動電話用戶免費體驗Hami書城中最受訂戶青睞...

世界地球日！3個愛地球的人美心美珠寶

今年4月22日是世界地球日50周年，環保意識在這些年的推動下愈來愈受到重視，許多精品集團和大品牌對環境的保育與重視程度與...

H&M攜手Desmond & Dempsey把澳洲海岸風光穿上身 即使在家穿也舒服又時髦

防疫期間減少外出，也要把自己妝點的美美的！H&M就找來倫敦居家服飾品牌合作Desmond & Dempsey推出迷你系列...

居家防疫清潔別忽略小細節！家事達人教你這樣做

防疫期間外出一定要勤洗手、戴口罩、保持社交距離，居家的角落也可能藏有被忽略的病菌，日常生活中的清潔功夫一定要做足。家事達...

熱門新聞

全聯6折開賣時段曝光 他搶下神級商品煞羨網友：超划算

山友注意！致死率最高30% 新人畜共通傳染病在台現蹤

不敵疫情！成立15年「貝克漢健身中心」宣告結束營業　網友傻眼不捨

發明N95口罩核心技術 蔡秉燚：寧救1億人、不要1億美金

口罩退燒？便利商店插卡預購實測速度超快

不只桃機慘！國內機場旅客「七天掛蛋」 有的已關航廈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。