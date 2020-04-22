手指間的確幸 Qeelin PIAGET 寶石好色正能量連發

平凡的日常中，色彩總能帶來歡快氣氛，快速轉動磁場、帶來正面好心情。珠寶品牌Qeelin喊出新口號「True Colourful Me」，強調透過寶石豐富的色彩，賦予旗下Wulu系列戒指樂觀與積極新態度。Qeelin創始人暨創意總監Dennis Chan為此表示：「這些寶石的顏色獨特而優雅，象徵歡樂和積極。而且它們搭配千變萬化，既凸顯配戴者個人風格，又能呈現活力與趣味。」

Wulu系列的設計靈感源自東方元素中的「葫蘆」，葫蘆其形線條又如阿拉伯數字的8，頗具幾何與流暢的趣味。這回Qeelin則將戒指鑲嵌上了鑽石、翡翠、珍珠母貝、翡翠或鋯瑪瑙，讓白K金或玫瑰金的戒指透過顏色散發輕快的鮮明能量。而伯爵（PIAGET）的Possession戒指原本就強調轉動設計，像一個配戴在身上的小遊戲，隨手一轉、其樂無窮。其中一款選用土耳其石搭配鑽石，轉？不轉？土耳其的淺綠，已經很迷人。