聽新聞
test
0:00 / 0:00
手指間的確幸 Qeelin PIAGET 寶石好色正能量連發
平凡的日常中，色彩總能帶來歡快氣氛，快速轉動磁場、帶來正面好心情。珠寶品牌Qeelin喊出新口號「True Colourful Me」，強調透過寶石豐富的色彩，賦予旗下Wulu系列戒指樂觀與積極新態度。Qeelin創始人暨創意總監Dennis Chan為此表示：「這些寶石的顏色獨特而優雅，象徵歡樂和積極。而且它們搭配千變萬化，既凸顯配戴者個人風格，又能呈現活力與趣味。」
Wulu系列的設計靈感源自東方元素中的「葫蘆」，葫蘆其形線條又如阿拉伯數字的8，頗具幾何與流暢的趣味。這回Qeelin則將戒指鑲嵌上了鑽石、翡翠、珍珠母貝、翡翠或鋯瑪瑙，讓白K金或玫瑰金的戒指透過顏色散發輕快的鮮明能量。而伯爵（PIAGET）的Possession戒指原本就強調轉動設計，像一個配戴在身上的小遊戲，隨手一轉、其樂無窮。其中一款選用土耳其石搭配鑽石，轉？不轉？土耳其的淺綠，已經很迷人。
另外寶詩龍（Boucheron）則有一枚黃K金的Animaux動物系列Kaa靈蛇戒指，取蛇形溫柔纏繞的意念，搭配一顆14.97克拉克拉的橢圓形切割黃水晶。黃水晶另外帶有快樂、健康、財富的意涵，透明而光潔，單純凝望，令心神悠遊其中，已經很迷人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言