怎麼那麼可愛！連馬匹也有個人照 GUCCI拍廣告兼做公益保護動物

很多時尚品牌喜歡讓動物出現在形象廣告中，今年春夏GUCCI就以馬為主角推出#ofCourseAHorse形象企劃，讓馬跟人類一起喝下午茶、搭飛機、去海邊玩耍等，各種古怪調皮的畫面組合超級搶眼。但大家知道在這些動物入鏡拍攝廣告的背後，其實也跟公益活動有關嗎？

今天4月22日是世界地球日，GUCCI官方網站其實也一直有刊登品牌《古馳平衡計畫》關於可持續發展的10項舉措。除了運營及供應鏈已完全實現碳中和、約80%的精品店、辦公室和倉庫今年將100%使用可再生能源等等之外，其中之一就寫道：「每當有動物出現在廣告中時，都將0.5%的媒體預算捐贈給The Lion’s Share基金會。通過贊助該基金會已減少大象偷獵的行為，同時通過與企業的有機聯合，將持續保護瀕危物種及其自然棲息地。」The Lion’s Share是聯合國開發計劃署（UNDP）攜手FINCH和瑪氏共同創立的基金會，目標在未來五年每年籌集超過1億美元，籌得資金將用於支持一系列野生動物保護計畫、生物多樣性和氣候問題。

有鑑於對動物的尊重，之前GUCCI在官方IG還特別用幾則發文介紹這次參與形象廣告拍攝的馬兒個人資料，像是誕生自德州的棕馬Hasan、加州的黑馬Batman等，有些連他們喜歡的食物和個性特質都有詳細描述，超級可愛！ 今年春夏GUCCI以馬為主角推出#ofCourseAHorse形象企劃。圖／GUCCI提供

GUCCI Equilibrium 古馳平衡計畫。圖／GUCCI提供

GUCCI在官方IG還特別用幾則發文介紹這次參與形象廣告拍攝的馬兒個人資料。圖／摘自IG

今年春夏GUCCI以馬為主角推出#ofCourseAHorse形象企劃。圖／GUCCI提供

今年春夏GUCCI以馬為主角推出#ofCourseAHorse形象企劃。圖／GUCCI提供

今年春夏GUCCI以馬為主角推出#ofCourseAHorse形象企劃。圖／GUCCI提供

GUCCI在官方IG還特別用幾則發文介紹這次參與形象廣告拍攝的馬兒個人資料。圖／摘自IG

今年春夏GUCCI以馬為主角推出#ofCourseAHorse形象企劃。圖／GUCCI提供

今年春夏GUCCI以馬為主角推出#ofCourseAHorse形象企劃。圖／GUCCI提供