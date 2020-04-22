快訊

公衛師法來了！行政院會明拍板 想獲資格得考試加證書

【疫情燒藝情1】連雲門也撐不下去 年燒破億恐拿劇場貸款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

腮紅粉、嫩桃紅好春天 珍妮佛羅培茲拎COACH手袋變年輕

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
珍妮佛羅培茲詮釋COACH新包款，（右上）kate spade也推出粉嫩新色。 圖／COACH、kate spade提供
珍妮佛羅培茲詮釋COACH新包款，（右上）kate spade也推出粉嫩新色。 圖／COACH、kate spade提供

COACH和kate spade都推出春日的粉嫩色系包款，將柔嫩淡雅的色彩，賦予活潑的輪廓，並結合品牌經典細節，推出白、粉、桃紅色系手袋，珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）拎了桃紅色，展現年輕活潑的調性。

經典的品牌Signature C圖案是COACH近幾季的重要發揮，輔以刺繡花卉印花呈現在Shay、Lora和相機包款。Shay斜背手袋以豐盈光澤的卵石顆粒皮革打造而成，包括桃紅、粉藍以及Signature C帆布塗層印花，推出2款不同尺寸，附短背帶、可拆式長背帶，因應手提、肩背等不同需求。Lora系列手袋則是有Carryall和Bucket兩種包型，圓弧輪廓飾以流蘇或轉釦等細節，除了粉色之外還有經典馬鞍、白、花粉黃及蕨綠色調，是當季備受矚目的新款。

kate spade則是運用Nicola Twistlock包型打造春日限量版，在4到6月份分別推出不同限定色，延續黑桃心型旋鎖，升級限量版特別以精選義大利軟身皮革打造，柔軟的風琴式隔層設計，外觀小巧精緻、實際容量超乎想像，是它的強項所在，運用女孩最喜歡的黑、白、紅三種色系搭襯，配上可拆卸的粗版黑白撞色寬肩帶，在甜美之中有運動風的帥氣。

COACH Cassie相機包款，售價16,800元。圖／COACH提供
COACH Cassie相機包款，售價16,800元。圖／COACH提供
kate spade Nicola Twistlock光學白色，售價10,800元。圖／kate spade提供
kate spade Nicola Twistlock光學白色，售價10,800元。圖／kate spade提供
COACH Lora Carryall 30，售價17,800元。圖／COACH提供
COACH Lora Carryall 30，售價17,800元。圖／COACH提供
COACH Shay肩背包，售價12,800元。圖／COACH提供
COACH Shay肩背包，售價12,800元。圖／COACH提供
kate spade Nicola Twistlock腮紅粉色，售價11,400元。圖／kate spade提供
kate spade Nicola Twistlock腮紅粉色，售價11,400元。圖／kate spade提供
珍妮佛羅培茲演繹COACH Shay斜背手袋，售價16,800元。圖／COACH提供
珍妮佛羅培茲演繹COACH Shay斜背手袋，售價16,800元。圖／COACH提供
COACH春季包款以經典馬鞍、白、花粉黃和桃紅等色彩為主。圖／COACH提供
COACH春季包款以經典馬鞍、白、花粉黃和桃紅等色彩為主。圖／COACH提供
kate spade Nicola Twistlock辣椒紅色，售價10,800元。圖／kate spade提供
kate spade Nicola Twistlock辣椒紅色，售價10,800元。圖／kate spade提供

品牌 義大利

延伸閱讀

MLB／想買大都會？A-Rod與珍妮佛羅培茲認真籌錢中

木村光希「放空臉」提COACH 義大利GIANNI CHIARINI也推新款打造異國情調

方祖涵／灌籃，抖音，與會議軟體

百星挺女神卡卡抗疫演唱會 張學友、陳奕迅都來了

相關新聞

顯白棗紅唇！YSL方、圓管明星商品推新色 還有可愛限定新包裝

講到YSL最經典口紅商品，絕對不能不提「情挑誘光水唇膏」和「奢華緞面唇膏」。適逢五月母親節檔期，接著又要迎接象徵「我愛你...

買給男友再拿來自己用 MONCLER Logo零錢鍊帶包太可愛

MONCLER推出輕薄帥氣的2020春夏系列，以夏日登山者的穿搭為靈感，打造復古運動風，將五○年代的美學作為男士戶外系列...

手指間的確幸 Qeelin PIAGET 寶石好色正能量連發

平凡的日常中，色彩總能帶來歡快氣氛，快速轉動磁場、帶來正面好心情。珠寶品牌Qeelin喊出新口號「True Colour...

怎麼那麼可愛！連馬匹也有個人照 GUCCI拍廣告兼做公益保護動物

很多時尚品牌喜歡讓動物出現在形象廣告中，今年春夏GUCCI就以馬為主角推出#ofCourseAHorse形象企劃，讓馬跟...

腮紅粉、嫩桃紅好春天 珍妮佛羅培茲拎COACH手袋變年輕

COACH和kate spade都推出春日的粉嫩色系包款，將柔嫩淡雅的色彩，賦予活潑的輪廓，並結合品牌經典細節，推出白、...

徐若瑄化身V總監 代言輝葉「追夢椅」兼顧美麗與智慧

輝葉按摩椅今年再度邀請徐若瑄擔任年度品牌代言人，在最新廣告中徐若瑄化身精明幹練的「V總監」，面對市場上按摩椅總要在時尚外...

全聯推三麗鷗全明星甜點系列 OREO聯名款也出邪惡新品

全聯We Sweet甜點又要讓人暴動啦！首度與可愛肖像結合，召喚萌系教主三麗鷗明星，於4月24日至5月7日推出6款甜點，...

奢華貴氣的穿搭範本 朴敏英、Jessica甜美模樣超人氣

奢華簡約的穿搭，讓人氣明星更添魅力，朴敏英日前穿了CELINE經典獵裝外套，搭襯清淡妝容，顯出好氣色；歌手Jessica...

4月23日「世界閱讀日」中華電信Hami書城多款好書免費看！再抽AirPods Pro

迎接4月23日「世界閱讀日」，中華電信Hami書城於4月23日當天開放全台行動電話用戶免費體驗Hami書城中最受訂戶青睞...

世界地球日！3個愛地球的人美心美珠寶

今年4月22日是世界地球日50周年，環保意識在這些年的推動下愈來愈受到重視，許多精品集團和大品牌對環境的保育與重視程度與...

H&M攜手Desmond & Dempsey把澳洲海岸風光穿上身 即使在家穿也舒服又時髦

防疫期間減少外出，也要把自己妝點的美美的！H&M就找來倫敦居家服飾品牌合作Desmond & Dempsey推出迷你系列...

居家防疫清潔別忽略小細節！家事達人教你這樣做

防疫期間外出一定要勤洗手、戴口罩、保持社交距離，居家的角落也可能藏有被忽略的病菌，日常生活中的清潔功夫一定要做足。家事達...

熱門新聞

全聯6折開賣時段曝光 他搶下神級商品煞羨網友：超划算

山友注意！致死率最高30% 新人畜共通傳染病在台現蹤

不敵疫情！成立15年「貝克漢健身中心」宣告結束營業　網友傻眼不捨

發明N95口罩核心技術 蔡秉燚：寧救1億人、不要1億美金

口罩退燒？便利商店插卡預購實測速度超快

不只桃機慘！國內機場旅客「七天掛蛋」 有的已關航廈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。