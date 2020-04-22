腮紅粉、嫩桃紅好春天 珍妮佛羅培茲拎COACH手袋變年輕

COACH和kate spade都推出春日的粉嫩色系包款，將柔嫩淡雅的色彩，賦予活潑的輪廓，並結合品牌經典細節，推出白、粉、桃紅色系手袋，珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）拎了桃紅色，展現年輕活潑的調性。

經典的品牌Signature C圖案是COACH近幾季的重要發揮，輔以刺繡花卉印花呈現在Shay、Lora和相機包款。Shay斜背手袋以豐盈光澤的卵石顆粒皮革打造而成，包括桃紅、粉藍以及Signature C帆布塗層印花，推出2款不同尺寸，附短背帶、可拆式長背帶，因應手提、肩背等不同需求。Lora系列手袋則是有Carryall和Bucket兩種包型，圓弧輪廓飾以流蘇或轉釦等細節，除了粉色之外還有經典馬鞍、白、花粉黃及蕨綠色調，是當季備受矚目的新款。