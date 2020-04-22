422世界地球日 生態攝影師不藏私教你用iPhone拍螢火蟲

今天是世界地球日，除了Google在首頁推出了可愛的蜜蜂授粉小遊戲，讓大家動動手指順道吸收生態新知之外，台灣著名生態攝影師施信鋒也特別分享了在幾乎伸手不見五指的地方用iPhone拍攝螢火蟲的訣竅，只要準備一支穩固的腳架、運用相機的夜間模式，或是使用強大的攝影App，就能拍出專業級賞螢照！

施信鋒分享，記錄螢火蟲光點依靠的是長時間曝光，所以能穩定站立的腳架非常重要，若要拿著iPhone來拍螢火蟲，更要學會善用月光、路燈和車燈。他推薦使用支援夜間模式的iPhone 11 Pro系列，以及攝影App「Procam 7」和修圖App「Snapseed」。

拍攝時先開啟ProCam 7，直接選擇「慢速快門」攝影模式，這邊要注意這個App的模式並非真正的慢速快門，原理是利用連續拍攝的影像，再分別做不同的方式來疊加影像；慢速快門選單裡還有「低光源」、「光線軌跡」、「動態模糊」3個選項，施信鋒認為「光線軌跡」這個選項最適合拿來拍攝螢火蟲，架好腳架按下快門鍵即可。選擇「B快門」選項，按一下開啟之後，只要等螢火蟲在畫面中持續的累積，直到畫面上的數量自己滿意為止，依照經驗大約需要2～3分鐘，這個選項的特性就是亮度不會持續累積，缺點就是如果是在暗處拍螢，那就會拍出只有螢點但是一片黑的場景。所以這時候施信鋒會反過來思考，選擇有光害的位置，光線反而可以把場地的輪廓勾勒出來，但曝光的過程亮度卻不會持續累加，搭配月光或路燈的加持，反而能成功拍下有螢點、有環境的影像。