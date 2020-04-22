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422世界地球日 生態攝影師不藏私教你用iPhone拍螢火蟲

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
首頁圖案點進去是可愛的蜜蜂授粉小遊戲，讓大家動動手指順道吸收生態新知。圖／摘自Google首頁
首頁圖案點進去是可愛的蜜蜂授粉小遊戲，讓大家動動手指順道吸收生態新知。圖／摘自Google首頁

今天是世界地球日，除了Google在首頁推出了可愛的蜜蜂授粉小遊戲，讓大家動動手指順道吸收生態新知之外，台灣著名生態攝影師施信鋒也特別分享了在幾乎伸手不見五指的地方用iPhone拍攝螢火蟲的訣竅，只要準備一支穩固的腳架、運用相機的夜間模式，或是使用強大的攝影App，就能拍出專業級賞螢照！

施信鋒分享，記錄螢火蟲光點依靠的是長時間曝光，所以能穩定站立的腳架非常重要，若要拿著iPhone來拍螢火蟲，更要學會善用月光、路燈和車燈。他推薦使用支援夜間模式的iPhone 11 Pro系列，以及攝影App「Procam 7」和修圖App「Snapseed」。

拍攝時先開啟ProCam 7，直接選擇「慢速快門」攝影模式，這邊要注意這個App的模式並非真正的慢速快門，原理是利用連續拍攝的影像，再分別做不同的方式來疊加影像；慢速快門選單裡還有「低光源」、「光線軌跡」、「動態模糊」3個選項，施信鋒認為「光線軌跡」這個選項最適合拿來拍攝螢火蟲，架好腳架按下快門鍵即可。選擇「B快門」選項，按一下開啟之後，只要等螢火蟲在畫面中持續的累積，直到畫面上的數量自己滿意為止，依照經驗大約需要2～3分鐘，這個選項的特性就是亮度不會持續累積，缺點就是如果是在暗處拍螢，那就會拍出只有螢點但是一片黑的場景。所以這時候施信鋒會反過來思考，選擇有光害的位置，光線反而可以把場地的輪廓勾勒出來，但曝光的過程亮度卻不會持續累加，搭配月光或路燈的加持，反而能成功拍下有螢點、有環境的影像。

如果不想花錢下載「Procam 7」，也可以用iPhone 11 Pro系列內建的夜間模式搭配「Snapseed」後製出長曝光的效果。相機的夜間模式在運作時會連續拍攝多張照片來持續疊加亮度，因此建議選擇暗一點的環境，就算最長拍攝30秒也不會疊加過多的亮度，但30秒累積的螢量可能不足，所以建議可使用上面的方法連續拍攝5張同樣位置的照片，再用Snapseed進行後製，先開啟第一張，再從工具選單裡頭找到「雙重曝光」選項，選擇第2張照片疊合，模式選擇變亮，再依序重複步驟，就可以得到一張相當於150秒的螢火蟲照片了。

搭配Snapseed的「雙重曝光」功能可後製出長曝光的效果。圖／蘋果提供
搭配Snapseed的「雙重曝光」功能可後製出長曝光的效果。圖／蘋果提供
經過Snapseed疊圖後的成果。圖／蘋果提供
經過Snapseed疊圖後的成果。圖／蘋果提供
單純使用iPhone 11 Pro Max相機的夜間模式拍下的照片，最長只有30秒，螢量不足。圖／蘋果提供
單純使用iPhone 11 Pro Max相機的夜間模式拍下的照片，最長只有30秒，螢量不足。圖／蘋果提供
Google首頁今天推出世界地球日Doodle。圖／摘自Google首頁
Google首頁今天推出世界地球日Doodle。圖／摘自Google首頁
生態攝影師施信鋒使用iPhone 11 Pro Max搭配「ProCam 7」App拍攝下的螢火蟲照。圖／蘋果提供
生態攝影師施信鋒使用iPhone 11 Pro Max搭配「ProCam 7」App拍攝下的螢火蟲照。圖／蘋果提供
運用ProCam 7的「光線軌跡」模式，就可在畫面中持續累積螢量。圖／蘋果提供
運用ProCam 7的「光線軌跡」模式，就可在畫面中持續累積螢量。圖／蘋果提供

螢火蟲 攝影

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