徐若瑄化身V總監 代言輝葉「追夢椅」兼顧美麗與智慧

輝葉按摩椅今年再度邀請徐若瑄擔任年度品牌代言人，在最新廣告中徐若瑄化身精明幹練的「V總監」，面對市場上按摩椅總要在時尚外觀與功能升級中抉擇的困擾，霸氣回應：「小孩子才做選擇，我全都要！」宣示輝葉追夢椅兼顧時尚美型與創新功能的決心。

此次輝葉全新的「追夢椅」擁有業界獨家的「腿部揉搓按摩」技術，專利腿部揉搓效果，超越純氣壓的按摩手法，展現如同老師傅手勁的真實感受，可完全放鬆腿部肌肉。並獨創「追夢按摩模式」，精心設計6分鐘按摩程序，從肩頸到腿部的揉捏拍打，結合腳底滾輪精準穴道的按摩，快速達到全身放鬆，幫助入眠，化解現代人的緊繃壓力。

輝葉總經理施上文表示：「輝葉按摩椅透過感測器，讓消費者一躺到按摩椅上，就會依每個人不同的身形身高、肩膀位置自動偵測定位，讓按摩更加精凖穩定。全新推出的追夢椅，更是可說是美麗與智慧的完美結合。」而平時總以兼顧家庭、事業的「鋼鐵V」形象在螢光幕前亮相的女神徐若瑄也表示，只有追夢椅能卸下她一天的疲勞，直呼：「別人的按摩椅，哪有輝葉的舒服！」

歡慶母親節到來，即日起至5月12日止，輝葉全新「追夢椅」原價108,000元，全省輝葉門市驚喜價，現在入手只要71,666元，再加贈空氣清淨機，加入會員，還可享優惠價。