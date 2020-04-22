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全聯推三麗鷗全明星甜點系列 OREO聯名款也出邪惡新品

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯We Sweet甜點換上三麗鷗明星可愛新裝，耍萌無極限。圖／全聯福利中心提供
全聯We Sweet甜點換上三麗鷗明星可愛新裝，耍萌無極限。圖／全聯福利中心提供

全聯We Sweet甜點又要讓人暴動啦！首度與可愛肖像結合，召喚萌系教主三麗鷗明星，於4月24日至5月7日推出6款甜點，包括Hello Kitty、雙星仙子、布丁狗、蛋黃哥、酷企鵝、帕恰狗、美樂蒂角色都躍上包裝，連不愛吃甜食的人都被萌翻。同步還推出OREO春日祭，OREO變身搭配甜甜圈、蛋糕，迸出酥脆新食感。

全新登場的全聯We Sweet甜點三麗鷗系列每款都有超可愛包裝，酸甜的「檸檬乳酪塔」加上布丁狗表情趣味感十足；「卡士達可麗餅」採用日本配方製成奶香味十足的滑嫩餅皮，內餡濃醇的奶油卡士達搭配綿密的戚風蛋糕，再以懶洋洋的蛋黃哥為包裝，讓人會心一笑。捲類蛋糕則是全聯We Sweet的不敗常勝軍，共推出有著俏皮布丁狗的「布丁奶凍捲」，以及懶懶耍廢的蛋黃哥「奶皇生乳捲」，經典的布丁口味、鹹甜的奶黃餡，各自滿足不同喜好的消費者。「卡士達泡芙」與「草莓歐姆蕾」外盒則都有多位三麗鷗明星齊聚，一起共度美好午茶時光。

同一期間，全聯We Sweet也再度與OREO攜手推出「OREO春日祭」，共有3款卡哇伊甜點，包括中間放上一整塊酥脆OREO的「巧克多拿滋」、「草莓多拿滋」，以及頂層灑上香脆的OREO巧克力脆片的「巧克甜甜圈蛋糕」，活動期間買OREO餅乾/巧心蛋糕系列任一件搭配We Sweet甜點任一件可現折5元。

另外，看好宅經濟持續發燒，全聯福利中心自4月24日起至6月18日也將開跑全新一檔點換購活動，找來荷蘭國寶級卡通人物miffy推出8款限定居家生活用品，包含質感收納籃、軟萌收納袋、圓舞曲捲筒紙巾架、能屈能伸面紙盒、好幫手垃圾桶、繽紛珪藻土地墊、慵懶萬用床上桌、三用暖心疊疊墊，每款造型都療癒暖心還兼具宅在家必備的實用功能，只需200點福利點就能加價換購，或是到門市購買任10杯「OFF COFFEE」加價購即可快速入手，限量推出，想要可得趕快手刀換購帶回家。

全聯今年再推出OREO春日祭，首波推3款打卡系療癒又邪惡的OREO甜點。圖／全聯福利中心提供
全聯今年再推出OREO春日祭，首波推3款打卡系療癒又邪惡的OREO甜點。圖／全聯福利中心提供
全聯We Sweet於4月24日至5月7日推出6款三麗鷗系列甜點，每款特色都不同。記者黃筱晴／攝影
全聯We Sweet於4月24日至5月7日推出6款三麗鷗系列甜點，每款特色都不同。記者黃筱晴／攝影
全聯自4月24日起至6月18日推出全新一檔點換購活動，以荷蘭國寶級卡通人物miffy為主角。圖／全聯福利中心提供
全聯自4月24日起至6月18日推出全新一檔點換購活動，以荷蘭國寶級卡通人物miffy為主角。圖／全聯福利中心提供
全聯全新一檔「miffy居家生活樂」點換購活動，共推8款實用居家用品。記者黃筱晴／攝影
全聯全新一檔「miffy居家生活樂」點換購活動，共推8款實用居家用品。記者黃筱晴／攝影
中間放上一整塊酥脆OREO的「巧克多拿滋」、「草莓多拿滋」，以及頂層灑上香脆的OREO巧克力脆片的「巧克甜甜圈蛋糕」，全都太誘人了。記者黃筱晴／攝影
中間放上一整塊酥脆OREO的「巧克多拿滋」、「草莓多拿滋」，以及頂層灑上香脆的OREO巧克力脆片的「巧克甜甜圈蛋糕」，全都太誘人了。記者黃筱晴／攝影

甜點 蛋黃哥

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