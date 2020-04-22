全聯推三麗鷗全明星甜點系列 OREO聯名款也出邪惡新品

全聯We Sweet甜點又要讓人暴動啦！首度與可愛肖像結合，召喚萌系教主三麗鷗明星，於4月24日至5月7日推出6款甜點，包括Hello Kitty、雙星仙子、布丁狗、蛋黃哥、酷企鵝、帕恰狗、美樂蒂角色都躍上包裝，連不愛吃甜食的人都被萌翻。同步還推出OREO春日祭，OREO變身搭配甜甜圈、蛋糕，迸出酥脆新食感。

全新登場的全聯We Sweet甜點三麗鷗系列每款都有超可愛包裝，酸甜的「檸檬乳酪塔」加上布丁狗表情趣味感十足；「卡士達可麗餅」採用日本配方製成奶香味十足的滑嫩餅皮，內餡濃醇的奶油卡士達搭配綿密的戚風蛋糕，再以懶洋洋的蛋黃哥為包裝，讓人會心一笑。捲類蛋糕則是全聯We Sweet的不敗常勝軍，共推出有著俏皮布丁狗的「布丁奶凍捲」，以及懶懶耍廢的蛋黃哥「奶皇生乳捲」，經典的布丁口味、鹹甜的奶黃餡，各自滿足不同喜好的消費者。「卡士達泡芙」與「草莓歐姆蕾」外盒則都有多位三麗鷗明星齊聚，一起共度美好午茶時光。

同一期間，全聯We Sweet也再度與OREO攜手推出「OREO春日祭」，共有3款卡哇伊甜點，包括中間放上一整塊酥脆OREO的「巧克多拿滋」、「草莓多拿滋」，以及頂層灑上香脆的OREO巧克力脆片的「巧克甜甜圈蛋糕」，活動期間買OREO餅乾/巧心蛋糕系列任一件搭配We Sweet甜點任一件可現折5元。