奢華貴氣的穿搭範本 朴敏英、Jessica甜美模樣超人氣

奢華簡約的穿搭，讓人氣明星更添魅力，朴敏英日前穿了CELINE經典獵裝外套，搭襯清淡妝容，顯出好氣色；歌手Jessica（鄭秀妍）則是在IG放上穿了FENDI浪漫裙裝的照片唱起歌來，顯得優雅迷人。

朴敏英身穿CELINE黑色毛呢經典短版獵裝外套、乳白色荷葉領上衣，是為宣傳NETFLIX自製推理綜藝節目《BUSTED！明星來解謎》的第三季，襯出她清麗的氣質。CELINE的獵裝外套，靈感來自法國宮殿負責接待貴賓的侍者所穿的外套，以短版、方正剪裁和墊肩為設計元素，搭襯復古懷舊的玫瑰緹花圖案，向十八世紀的傳統織錦技術與浪漫主義致敬，簡單搭配牛仔褲、蝴蝶領結襯衫，就可輕鬆駕馭七○年代法國女人的優雅風情。