聽新聞
test
0:00 / 0:00
奢華貴氣的穿搭範本 朴敏英、Jessica甜美模樣超人氣
奢華簡約的穿搭，讓人氣明星更添魅力，朴敏英日前穿了CELINE經典獵裝外套，搭襯清淡妝容，顯出好氣色；歌手Jessica（鄭秀妍）則是在IG放上穿了FENDI浪漫裙裝的照片唱起歌來，顯得優雅迷人。
朴敏英身穿CELINE黑色毛呢經典短版獵裝外套、乳白色荷葉領上衣，是為宣傳NETFLIX自製推理綜藝節目《BUSTED！明星來解謎》的第三季，襯出她清麗的氣質。CELINE的獵裝外套，靈感來自法國宮殿負責接待貴賓的侍者所穿的外套，以短版、方正剪裁和墊肩為設計元素，搭襯復古懷舊的玫瑰緹花圖案，向十八世紀的傳統織錦技術與浪漫主義致敬，簡單搭配牛仔褲、蝴蝶領結襯衫，就可輕鬆駕馭七○年代法國女人的優雅風情。
Jessica則是在IG放上抖音影片，身穿FENDI春夏格紋上衣和妹妹Krystal一起姊妹連拍，此外，她身穿FENDI花卉設計洋裝翻唱生日快樂歌，則展現時髦又可愛的模樣。FENDI春夏細節體現了品牌的高訂工藝，運用編織和針織打造精緻感，就像踏在義大利的迷人小徑上，溫暖的陽光、絢爛的花朵都成了服裝的色澤或印花表現。港星周汶錡近日也穿了FENDI鏤空外套洋裝，搭配Mini Peekaboo & FF logo Defender包款，有長腿加持，一身造型顯得貴氣又性感。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言