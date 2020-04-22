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奢華貴氣的穿搭範本 朴敏英、Jessica甜美模樣超人氣

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
朴敏英和Jessica分別穿上CELINE、FENDI春夏系列，展現奢華優雅的品味。圖／取自IG
朴敏英和Jessica分別穿上CELINE、FENDI春夏系列，展現奢華優雅的品味。圖／取自IG

奢華簡約的穿搭，讓人氣明星更添魅力，朴敏英日前穿了CELINE經典獵裝外套，搭襯清淡妝容，顯出好氣色；歌手Jessica（鄭秀妍）則是在IG放上穿了FENDI浪漫裙裝的照片唱起歌來，顯得優雅迷人。

朴敏英身穿CELINE黑色毛呢經典短版獵裝外套、乳白色荷葉領上衣，是為宣傳NETFLIX自製推理綜藝節目《BUSTED！明星來解謎》的第三季，襯出她清麗的氣質。CELINE的獵裝外套，靈感來自法國宮殿負責接待貴賓的侍者所穿的外套，以短版、方正剪裁和墊肩為設計元素，搭襯復古懷舊的玫瑰緹花圖案，向十八世紀的傳統織錦技術與浪漫主義致敬，簡單搭配牛仔褲、蝴蝶領結襯衫，就可輕鬆駕馭七○年代法國女人的優雅風情。

Jessica則是在IG放上抖音影片，身穿FENDI春夏格紋上衣和妹妹Krystal一起姊妹連拍，此外，她身穿FENDI花卉設計洋裝翻唱生日快樂歌，則展現時髦又可愛的模樣。FENDI春夏細節體現了品牌的高訂工藝，運用編織和針織打造精緻感，就像踏在義大利的迷人小徑上，溫暖的陽光、絢爛的花朵都成了服裝的色澤或印花表現。港星周汶錡近日也穿了FENDI鏤空外套洋裝，搭配Mini Peekaboo & FF logo Defender包款，有長腿加持，一身造型顯得貴氣又性感。

朴敏英身穿CELINE黑色毛呢經典短版獵裝外套95,000元，優雅甜美。圖／取自IG
朴敏英身穿CELINE黑色毛呢經典短版獵裝外套95,000元，優雅甜美。圖／取自IG
Jessica身穿FENDI粉色外套56,000元、花卉設計洋裝10萬6,000元，展現春日繽紛的浪漫。圖／取自IG
Jessica身穿FENDI粉色外套56,000元、花卉設計洋裝10萬6,000元，展現春日繽紛的浪漫。圖／取自IG
Jessica身穿FENDI粉色外套56,000元、花卉設計洋裝10萬6,000元，展現春日繽紛的浪漫。圖／取自IG
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周汶錡穿FENID春夏鏤空外套洋裝92,000元，手拿Mini FF Logo設計Peekaboo Defender售價13萬2,000元。圖／取自IG
周汶錡穿FENID春夏鏤空外套洋裝92,000元，手拿Mini FF Logo設計Peekaboo Defender售價13萬2,000元。圖／取自IG
黝黑色粗花呢羊毛獵裝外套，售價95,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
黝黑色粗花呢羊毛獵裝外套，售價95,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
【飲酒過量，有害（礙）健康】Jessica在短片中身穿FENDI春夏設計格紋上衣，售價63,900元。圖／取自IG
【飲酒過量，有害（礙）健康】Jessica在短片中身穿FENDI春夏設計格紋上衣，售價63,900元。圖／取自IG
周汶錡穿FENID春夏鏤空外套洋裝92,000元，手拿Mini FF Logo設計Peekaboo Defender售價13萬2,000元。圖／取自IG
周汶錡穿FENID春夏鏤空外套洋裝92,000元，手拿Mini FF Logo設計Peekaboo Defender售價13萬2,000元。圖／取自IG
FENDI Red Defender Regular Peekaboo，售價16萬8,000元。圖／FENDI提供
FENDI Red Defender Regular Peekaboo，售價16萬8,000元。圖／FENDI提供

FENDI 法國

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