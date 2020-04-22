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4月23日「世界閱讀日」中華電信Hami書城多款好書免費看！再抽AirPods Pro

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
4月23日「世界閱讀日」當天，中華電信Hami書城邀全民免費體驗數位閱讀魅力，登入會員再抽AirPods Pro。圖／中華電信提供
4月23日「世界閱讀日」當天，中華電信Hami書城邀全民免費體驗數位閱讀魅力，登入會員再抽AirPods Pro。圖／中華電信提供

迎接4月23日「世界閱讀日」，中華電信Hami書城於4月23日當天開放全台行動電話用戶免費體驗Hami書城中最受訂戶青睞的月讀包，下載Hami Book App就可免費暢讀多款好書，包括話題戲劇原著小說《想見你》、台灣重量級作家蔣勳新作《歲月靜好》以及獨家收錄的知名作家劉軒、吳淡如有聲書，登入會員還能參加抽獎，有機會獲得價值7,990元的AirPods Pro，共將抽出3名。

為了提倡數位閱讀風氣，即日起至5月20日Hami書城於中華電信全台服務據點提供免費閱讀服務，活動期間於中華電信服務據點登入Hami書城App，即可暢讀Hami書城月讀包近8,000本電子書刊與暢銷書籍，包括聯合、自由、中時、工商等主要報紙，以及商業周刊、鏡週刊、哈佛商業評論、美麗佳人等橫跨商業、管理、旅遊、時尚各領域的熱門雜誌；活動期間於Hami書城官網申辦Hami書城月讀包（月租149元） ，還有機會抽價值49,980元的Gogoro VIVA LITE。

世界閱讀日 蔣勳 商業周刊

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